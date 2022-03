Pablo Motos opina sobre la bofetada de su amigo Will Smith

Pablo Motos ha opinado este lunes en El Hormiguero 3.0 sobre la bofetada de su amigo, Will Smith, en los Oscar. El presentador ha comenzado la sección de la tertulia de actualidad explicando que a lo largo del día una gran cantidad de medios de comunicación habían intentado contactar con él: «Me han llamado de televisiones, radios...». Pero lo que más le ha sorprendido han sido las «amenazas de muerte» que ha recibido en las horas posteriores a la polémica del actor.

«Es un tema delicado y entiendo que soy amigo de él. Si tú ves el chiste no es para tanto, pero desconocemos los detalles. Si entre él y Chris Rock había tensiones que parece ser que sí, el nivel de sufrimiento de su mujer y cómo afecta a su vida en pareja. Si le puede afectar, lo alterado que puedes estar en una noche en la que después de una carrera puedes ganar un Oscar», ha argumentado. Eso sí, tiene claro que «el mercado de Hollywood se lo va a hacer pagar muy caro».

El comunicador, en cambio, se ha mostrado muy duro con Chris: «Rock tiene que saber que cuando usas la libertad de expresión en público, vas a tener que pagar un precio. La libertad de expresión no es gratis. Y si tú eres Will Smith y te hacen un chiste sobre la enfermedad de tu mujer en público, decides darle un bofetón». A pesar de todo ha indicado que la actitud de su amigo ha sido «un arrebato, una cagada» y que cuando reaccionas de ese modo «ya no tiene remedio».

Por último, ha querido mandar un mensaje de apoyo a Will: «Es probablemente una de las personas más especiales que he conocido en mi vida, no es violenta, y además de un talento incuestionable tiene un corazón de oro que seguramente le traicionó anoche». Este lunes Pablo Motos se convirtió en trending topic en Twitter y es que muchos usuarios pensaron en él tras el arrebato del americano. «Pablo Motos va a tener que pensar más los chistes la próxima vez que Will vaya al programa» o «Will Smith ...Amigo de Pablo Motos ....ahora se entiende todo», son algunos de los mensajes que se pudieron leer en la conocida red social.