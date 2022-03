Michael Bublé se rompe al hablar del cáncer su hijo: «Gracias por vuestro cariño»

Michael Bublé acudió este martes a El Hormiguero 3.0 para presentar su último disco, Higher, un proyecto que está formado por trece canciones. Una entrevista muy emotiva en la que el artista se rompió al hablar sobre el cáncer de hígado de su hijo Noah, una enfermedad que le fue diagnosticada con tan solo tres años y que tras dos años de intenso tratamiento logró superar. El cantante confesó que cuando él y su mujer, Luisana Lopilato, recibieron la noticia de que su hijo sufría un cáncer «su vida entera terminó».

Ahora que el pequeño ya ha superado la enfermedad, ha querido agradecer todo el cariño que ha recibido su familia durante estos años. «Gracias a todos por el cariño. Es una oportunidad maravillosa para dar a todos los que estáis viendo el programa y daros las gracias. La gente probablemente no sabe cuánto significado tiene para nosotros en momentos tan duros. Mi disco demuestra el momento de felicidad que estoy viviendo, es una carta de amor al mundo», aseguró en el programa.

El pequeño, que ahora tiene 7 años, comparte la misma pasión que su padre e incluso le ha compuesto un tema de su disco. «Estábamos en el baño y Noah me dijo que había escrito una canción, empezó a cantarla y pensé que era buenísima, así que tiempo después se la canté al productor y me dijo también que era muy buena. En 30 minutos teníamos la canción terminada y en 20 años es el mayor éxito que he tenido tan pronto», explicó orgulloso a Motos.

El artista también confesó que él y su mujer esperan su cuarto hijo. Una buena noticia que tuvo una peculiar reacción por parte de sus futuros hermanos: «El día de Nochebuena le dijimos que mamá tenía un bebé en la tripita, mi hijo de 5 años empezó a llorar porque quería que le hubiéramos invitado a ver cuándo nos enamoramos e hicimos el bebé». Y es que Michael disfruta mucho de la paternidad: «No hay nada de lo que esté más orgulloso que de mis hijos».