Josep Pedrerol se enfrenta a Toni Cantó en ‘Encuentros inesperados’

Josep Pedrerol, Toni Cantó, Mariló Montero y James Rhodes fueron los protagonistas este jueves de Encuentros inesperados, el programa de Mamen Mendizábal en La Sexta. El formato estuvo dedicado al odio, un tema que los invitados conocen muy bien ya que han sido atacados en muchas ocasiones a través de las redes sociales. Eso sí, entre ellos también surgieron rifirrafes, como el protagonizado por el presentador de Jugones y el político. Todo comenzó cuando el comunicador explicaba cómo ha cambiado el periodismo en los últimos años: «Antes los periodistas hablaban en un púlpito y todo el mundo callaba. Ahora la gente nos puede contestar. Creo que tenemos que situarnos en que estamos en otra época».

Mamen valoró positivamente que el público pueda opinar, pero considera que es importante dar la cara: «Valoro enormemente que la gente tenga el mismo altavoz que yo, pero yo cuando digo algo pongo mi cara y mi nombre. Si uno se esconde en el anonimato para insultar, la libertad de expresión se rompe». Entonces, Cantó entró en la conversación para explicar que el odio también se da fuera de las redes sociales: «Yo he ido a pueblos de Cataluña y de País Vasco a hacer campaña y luego han desinfectado. Eso es absolutamente nazi».

Un argumento que no convenció a Pedrerol, que opinó que son los propios políticos los que provocan que se den estas situaciones: «Los políticos provocáis. Utilizáis las redes sociales para conseguir votos. Se busca el enfrentamiento para llegar a los votantes». El que fuera actor aseguró que él no se identifica con ese discurso: «Nunca me he sentido productor de odio». Pero el periodista deportivo no acababa de creerse las palabras de su compañero: «¿Nunca has cruzado una línea roja?».

¿Quién fue el primero? La discusión del huevo y la gallina versión odio.

Disclaimer: no se ponen de acuerdo. #EncuentrosOdio pic.twitter.com/VQ8XejrovS — Encuentros Inesperados (@Inesperados) March 31, 2022

«Sí, pero no de odio. A veces me he podido arrepentir de haber estado en un discurso de zascas, que es moda en política. Pero una cosa es eso y otra cosa es el odio», intentó zanjar el valenciano. Entonces James insistió: «Tú sabes perfectamente lo que estás haciendo. Los políticos, cuando lanzan un zasca, saben de sobra que están provocando». Acto seguido pudieron ver un vídeo en el que se mostraban distintas intervenciones en el Congreso de los Diputados y Pedrerol señaló que «hay muchos asesores y guionistas encargándose de que ese mensaje llegue. Porque el informativo luego va a sacar veinte segundos de esa intervención».

Cantó finalmente dio la razón al resto de invitados: «El político quiere salir en los medios para que su trabajo llegue». Pero este no fue el único titular que dejó el valenciano en Encuentros inesperados, que se convirtió en trending topic por frases como «yo soy moralmente superior a un tío de Bildu». Por su parte Mariló también habló de su denuncia a Pablo Iglesias en el Instituto de la Mujer, aunque detalló que el trámite fue complicado. El exlíder de Podemos filtró un mensaje de Telegram sobre ella que tuvo repercusión pública y que se vio en la obligación de denunciar: «Si encima de tía, me callo, estoy dividiendo el feminismo».