Rafa se proclamó la noche de este jueves ganador de Secret Story, la casa de los secretos 2. El fontanero, que obtuvo el 76,1 % de votos de la audiencia, se ha hecho con el maletín valorado en 150.000 euros. Una final en la que el joven se ha mostrado tan sincero como siempre y en la que ha querido agradecer al público su apoyo. «Para mí ganar sería confirmar al 100% que la gente me ha entendido y ha empatizado conmigo. Yo llego aquí con mis ideas propias y quien las entienda bien y quien no también. El premio se lo dedicaría a toda la gente que me ha apoyado, a mi hermana, a mi madre, a mi amiga Montse y a Carmen», aseguraba minutos antes de saber que era el ganador.

En la final, en la que no ha habido muchas sorpresas, Rafa se enfrentaba a Adrián, que quedó tercero, y a Marta, que ocupó el segundo puesto. Y es que el de Cuenca ha protagonizado junto con Carmen una de las historias de amor más seguidas del concurso de Mediaset. Los dos participantes comenzaron su relación como una bonita amistad y poco a poco fue surgiendo la chipa entre ellos. Tal era la conexión, que Secret Story incluso decidió que Carmen volviese a la casa tras su expulsión disciplinaria. Adrián, por su parte, ha sido uno de los concursantes más polémicos de esta edición ya que muchos usuarios han acusado a la productora de tener «favoritismos» con el profesor. La discusión del joven con Nissy fue muy comentada e incluso se llegó a asegurar que el programa había ocultado el comportamiento de Adrián, ya que en el momento de la pelea se cortó la emisión en directo. Aunque Carlos Sobera indicó días después que Adrián no había tenido una actitud agresiva en el encontronazo, Rafa ha desmontado esta versión en pleno directo. NO ESTABAMOS LOCOS!!!! CRISTIAN PUÑITOS DEBIÓ SER EXPULSADO DISCIPLINARIAMENTE Y LO TAPARON PARA CARGARSE A NISSY. MANIPULADORES DE MIERD4 @SECRETSTORY_ES#RafaGanador #SecretFinal #SECRET7A #Secret8Apic.twitter.com/G8rJow3HQZ — Pelotazo (@Pelotazo5) April 7, 2022 «Llegaron a una situación límite pegándole patadas a cosas y poniéndose en actitud agresiva y la culpa no era de Nissy», ha indicado el joven, ajeno a todo lo que se había comentado fuera de Guadalix. Adrián por su parte, ha confirmado que el programa había decidido echar a la melliza por su actitud con él: «Tuvieron que venir seis psicólogos a atenderme por tu culpa. Por eso te pusieron la expulsión el domingo. Te echó el programa», unas acusaciones que confirmarían las sospechas de la audiencia de manipulación por parte del formato.