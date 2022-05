Jorge Javier Vázquez abandona 'Sálvame': «La cadena tiene que tomar determinaciones»

Jorge Javier Vázquez ha abandonado este lunes el plató de Sálvame tras ser duramente atacado por Marta Riesco, actual pareja de Antonio David Flores. Ambos comunicadores mantienen desde hace meses una relación amor-odio, pero el presentador se ha cansado de la actitud de la reportera. El pasado miércoles Jorge Javier dedicó una parte de su artículo semanal en la revista Lecturas a Marta, una columna en la que definía a la madrileña como «cenutria» y «trilera» y señalaba que «sus compañeros la detestan».

A través de sus redes sociales, la periodista criticó el artículo e indicó que le había sentado mal: «Hoy me encuentro con este artículo de Jorge Javier Vázquez, mentiría si no dijese que me ha hecho daño». Unas palabras que sorprendieron al presentador, ya que ambos estuvieron pocas horas antes charlando cordialmente por los pasillos de Telecinco. Pero lo que más ha molestado a Vázquez son los comentarios que ha hecho la reportera a sus espaldas: «Ten en cuenta que Mediaset es una casa en la que tú puedes hablar y cualquier cosa que digas, hay una persona escuchándote».

«Llegas a un sitio y en voz alta, para que te escuche la gente, y en un tono jocoso pero con convencimiento de lo que estás diciendo, dices que te estás pensando denunciarme por acoso», señaló. «No empecemos a jugar con estos temas. Conmigo estos términos no. A mí no me toques las narices, a mí términos como acoso no, quizás al tío ese con el que te acuestas. A mí déjame en paz y no me metas en esas mierdas», criticó zanjando el tema.

Jorge Javier Vázquez se ausenta de su puesto de trabajo durante 20 minutos. He de recordar que a Paz Padilla la ECHARON por este mismo motivo. Espero que @mediasetcom tome nota de este dato. pic.twitter.com/lrHDudnHb7 — Juan López de Zárate (@jldezarate) May 2, 2022

Pero después de este discurso Marta volvió a recurrir a sus redes sociales para responder. Con el hashtag #StopAcoso publicó el siguiente mensaje: «Este señor lleva 25 minutos de acoso hacia mi persona. Llevo dos bajas médicas por acoso de La fábrica de la tele». Tras ver el mensaje, Jorge Javier tomó una drástica decisión: «No te preocupes, Marta Riesco, llegados a este punto la cadena tiene que tomar determinaciones. Si tiene a un presentador que acosa a una redactora, creo que lo mejor es que el presentador se vaya hasta que se solucionen las cosas».