La tensión entre los programas de Telecinco aumenta día tras día. Las declaraciones en las que Marta Riesco aseguraba que Rocío Carrasco se había puesto en contacto con ella para que actuase en el concierto homenaje a Rocío Jurado han puesto de manifiesto la fuerte brecha que existe entre Sálvame y El programa de Ana Rosa. Mientras que el formato de La Fábrica de la Tele ha mostrado su apoyo total a Carrasco, los espacios de Unicorn Content (que también incluye Ya son las ocho) dan voz a la actual pareja de Antonio David Flores.

Jorge Javier Vázquez se ha convertido en uno de los rostros más presentes en este conflicto que arrastra Mediaset desde hace meses pero que ahora se encuentra en el punto más complicado. El presentador ha protagonizado distintos enfrentamiento con Marta y el lunes incluso abandonó su puesto de trabajo por las acusaciones de la reportera: «Llegados a este punto la cadena tiene que tomar determinaciones. Si tiene a un presentador que acosa a una redactora, creo que lo mejor es que el presentador se vaya hasta que se solucionen las cosas».

Vista la gravedad de la situación, Carrasco decidió acudir este martes a Sálvame para aclarar que ella nunca había llamado a Riesco e incluso aportó unas grabaciones. En las imágenes en cuestión se podía ver como un acompañante de Rocío, el director de una conocida revista, se levantaba para hablar durante un minuto por el móvil y justo antes de regresar a la mesa colgaba la llamada. Un vídeo que los colaboradores de Ya son las ocho han puesto en duda, ya que consideran que lo que hace el comensal es pasar el teléfono a manos libres.

España está con jOrge Javier Vázquez.

No con mentirosas patológicas como Marta Riesco.

Bravo Jorge. #yoveosálvame pic.twitter.com/hrBK9NqU0r — La Miley (@melocotonmaid) May 2, 2022

Jorge Javier ya se ha cansado de la actitud de sus compañeros de Unicorn Content y ha cargado duramente contra ellos. «Queridos compañeros, yo creo que hay un momento que hay que decir ya está, si lo planteáis como una guerra, reconoced que ha perdido, que hemos metido la pata», ha criticado. Además, les ha pedido que cambien de actitud ya que su comportamiento daña a Rocío Carrasco: «Han hecho un ejercicio lamentable, han preferido seguir enfangando en vez de decir hasta aquí, a esta tía (Marta Riesco) no nos la creemos. Marta Riesco no es nada, es un peón que se sacrificará cuando la persona (Antonio David) lo considere oportuno».

Nuevas imágenes de las cámaras de seguridad del restaurante, que reafirman la mentira de Marta Riesco #yoveosalvame #APOYOROCIO4M pic.twitter.com/UO6JAFyhF7 — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) May 4, 2022

El presentador de Sálvame, además, ha apelado a la responsabilidad individual: «Todos los que damos la cara en este tipo de programas tenemos un compromiso que es el de no manipular ni trampear la situación para que nuestro argumento se nos caiga. Estamos contribuyendo a blanquear la maldad y el maltrato. A todos los compañeros de esta cadena les pido que se planten y que no sean tibios, porque nos perjudica a todos como cadena y como sociedad». Por el momento, desde Unicorn Content han optado por guardar silencio, aunque según Vázquez la productora ya habría dado un ultimátum a Riesco.

Lo que ha dicho hoy Marta Riesco sobre Rocío Carrasco es muy grave. Ha puesto en duda su testimonio de la manera más baja posible: «Es una persona que se supone que está tan mal que no puede llamar a sus hijos». Esto es violencia mediática pic.twitter.com/H8t14KmJji — Mateo N. (@mnavarro_93) May 3, 2022

«Me han contado que lógicamente, le han dicho que hasta que no aparezcan las pruebas la que no aparece es ella», ha indicado. Marta trabaja como reportera en El programa de Ana Rosa y como colaboradora en Ya son las ocho, dos puestos que le han servido de altavoz para dar su versión y que ahora podrían peligrar si no demuestra con pruebas que ha hablado con Rocío Carrasco, tal y como ella misma confirmó. Unicorn Content también cuenta con otros rostros afines a Antonio David como Rocío Flores, Gloria Camila o Rosa Benito.