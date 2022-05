Carmen Lomana ha sorprendido al confesar que ha enviado fotografías desnudas. La socialité ha sido este jueves una de las invitadas de Encuentros inesperados juntos a Eduardo Rubiño, Juan y Medio y Lorena Castell. Los cuatros famosos han charlado con Mamen Mendizábal sobre las citas y las relaciones de pareja, una conversación en la que también han profundizado en temas como el sexting. Castell, que siempre ha hablado abiertamente sobre sexo, fue la primer en explicar qué es un nude.

Aunque en un primer momento Carmen se mostró bastante escandalizada, finalmente reveló que ella también ha mandado fotografías de este tipo: «Yo sí que he enviado fotos desnuda cuando no era conocida. Sin sujetador y con un pareo que me tapaba justo el pubis. Pero claro, era una persona con la que tenía una relación y yo no era conocida. Es decir, a nadie le podía importar esa foto mía». Eso sí, aseguró que ahora no lo haría: «Mandas una foto desnudo y te estás jugando la vida».

Lomana también recordó la última vez que ha ligado: «Fue hace un año durante un descanso en una ópera. Y luego hubo otra cosa como un plis plas maravilloso en un viaje». Además, aseguró que en la primera cita nunca da un beso: «Dejo un tiempo, yo ardo en llamas en los tres días». Castell, por su parte, reveló que tras años soltera ahora tiene novio: «Tienes la edad del pavo también con 40, cuando empiezas con alguien estás igual. Y me flipa». Otro que sorprendió fue el político de Más Madrid, que indicó que tiene una relación abierta con su chico: «Conocemos gente y la conocemos juntos. Tener pareja no significa que no puedas tener deseo por otras personas».