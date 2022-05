Sube la temperatura en Supervivientes 2022. La última gala de programa de Telecinco tuvo una clara protagonista: Anabel Pantoja cuya estrecha relación con Yulen Pereira está dando mucho que hablar y más después de que este le diese un masaje provocándole unos sonoros gemidos. La escena ha sido muy comentada en el plató del reality.

La influencer ya lo dijo hace unas semanas: «Yulen me pone cachonda». Y es que la especial conexión entre la sobrina de Isabel Pantoja y el esgrimista es un hecho. No hay más que ver algunos vídeos donde tanto ella como él confiesan aspectos íntimos de su pasado, se dan mucho cariño, e incluso, ya hay un acercamiento. La prueba definitiva de ese feeling llegó este domingo en Supervivientes 2022: Conexión Honduras cuando las cámaras recogieron un masaje de Yulen a Anabel, donde la colaboradora acabó gimiendo del placer.

Isa Pantoja, su prima, también se ha mojado al respecto, de hecho, lo hizo la primera tras ver las imágenes. «Yo creo que no va a pasar de una amistad. Puede que te guste una persona y no tener que llegar a nada más», aseguró. Y añadió: «Yo pensaba que Yulen iba a cambiar de actitud por lo que le dijo su madre de concursar solo, pero él ha decidido seguir al lado de Anabel, por lo que me ha demostrado que sus sentimientos son sinceros. Me alegro de que esta conexión siga fluyendo».

Por el momento, la relación entre la sobrina de la Pantoja y el deportista es solo de amistas pero todavía queda muchos meses de programa. ¿Será Yulen la persona con la que la influencer se olvidé de su ya ex marido Omar Sánchez?