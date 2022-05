Lola Índigo se rompe al hablar sobre su trastorno alimentario: «Dejé de comer»

Lola Índigo ha acudido la noche de este martes a El Hormiguero para presentar La Niña, el documental centrado en su vida que se estrenará el 13 de mayo en Amazon Prime Video. El encuentro ha estado marcado por la sinceridad de la artista, que ha hablado sobre los duros momentos que vivió cuando era bailarina: «Tuve problemas con la alimentación, cuando empecé a bailar nunca me atreví a venir a Madrid, porque en los casting me tiraban por mi físico. Y en China me dijeron que tenía que estar delgada como un palillo para poder seguir trabajando».

Finalmente, la cantante reveló que estas exigencias físicas le llevaron a sufrir un trastorno alimentario: «Dejé de comer, creo que lo único que puedo decir es que siendo realmente quién eres es cuando inspiras a la gente. Yo me doy cuenta de que estoy enferma cuando pesaba cada cosa, me mataba de hambre, estaba débil. No controlaba tanto mi movimiento en el baile y mi familia se empezó a preocupar», indicó a Pablo Motos. «Hay que estar siempre en alerta porque la persona que alguna vez ha sufrido esto tiene que estar alerta toda la vida», indicó.

Eso sí, ahora se encuentra en un muy buen momento y se siente muy orgullosa de su nuevo proyecto profesional: «Es muy bonito todo lo que he podido hacer con mi equipo. Todavía no me creo lo afortunada que soy». Desde su paso por Operación Triunfo la joven no ha dejado de cosechar éxitos: además de sus éxitos musicales ha trabajado en programas como Fama o The Dancer. La madrileña está muy vinculada a Mallorca ya que su padre, el brigada de la Guardia Civil Juan Doblas, lleva dos décadas destinado en Palma. Por este motivo en muchas ocasiones viaja a la Isla e incluso ha aprendido a montar en tractor con Miquel Montoro.