Tania Medina tiene que ser evacuada de 'Supervivientes' y Juan Muñoz abandona

Tania Medina ha tenido que ser evacuada de urgencia de Supervivientes. La concursante presentaba molestias en las últimos días y, tras realizarle distintas pruebas, la organización ha decidido que abandonase la playa para ser tratada por los servicios médicos. «Estamos muy pendientes de su estado, tengo que calmar a la familia, está estable. Pero después de varias horas el médico decidió evacuarla de la playa. Tenemos que ver cómo evoluciona, el servicio médico durante el programa de hoy podrá decir algo», explicó Lara Álvarez al comienzo de la gala.

Sus propios compañeros comentaron que la exparticipante de La isla de las tentaciones había pasado unas horas muy complicadas y que incluso no se podía ni levantar de la esterilla. Tal y como ella misma aseguró presentaba dolores de cabeza, episodios de vientre, dolor de barriga y escalofríos, entre otras dolencias. «Me siento un poco impotente, de mente estoy fuerte, pero de cuerpo no tanto. Quiero pensar que voy a estar bien pronto», indicó este domingo por la noche a Ion Aramendi en Conexión Honduras.

«Aunque uno crea que se encuentra bien, tiene que reposar, los médicos decidirán si continuas o no, siempre pensando en tu bienestar y tienes que aceptarlo. Tras observar el equipo médico tu evolución y viendo que aun hay riesgo de deshidratación al no tolerar ningún tipo de alimento solido ni liquido, se ha decidido que debes seguir apartada de la aventura hasta consolidar el resultado del tratamiento», comunicó en directo el presentador a Tania. La novia de Alejandro no pudo evitar soltar algunas lágrimas, aunque espera recuperarse pronto: «Me parece bien mientras todavía tenga opción».

Por su parte Juan Muñoz sorprendió al anunciar que abandonaba el programa de Telecinco. Todo ocurrió después de que los espectadores con sus votos expulsasen a Desy, su compañera en 'Playa Parásito'. El humorista, que también se enfrentaba al público, no pudo soportar este resultado y se derrumbó: «Antes de todo va mi salud, me da igual pagar una multa. No entiendo por qué la audiencia me castiga de esta manera». «Yo ya lo he dado todo como superviviente, esta experiencia no es para mí», zanjó mientras cogía sus cosas.