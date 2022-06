Dos de las integrantes del grupo Pussy Riot, Masha Aliójina y Olga Borisova, han visitado la noche de este lunes El Hormiguero 3.0. Las activistas han explicado a Pablo Motos cómo viven los ciudadanos de Rusia la guerra con Ucrania y las mentiras de su presidente, Vladímir Putin: «La propaganda rusa dice que están luchando contra los nazis en Ucrania, y hay mucha gente en Rusia que aún se acuerda de la II Guerra Mundial y por eso están aprovechando toda esta narrativa nazi para justificar sus actos».

Y es que el mensaje que se transmite desde Moscú es claro: «Dicen que Ucrania básicamente es Rusia y que están ahí para liberar a nuestra gente y que había que salvarles», ha detallado Olga Masha, por su parte, ha señalado que este discurso se repite desde antes del inicio de la invasión: «Empezaron a hablar de lo de los nazis antes de la invasión. A mi me detuvieron y me metieron en la cárcel acusándome de propaganda nazi dos veces. La primera en diciembre y la segunda en febrero. En la segunda detención, en aislamiento, me enteré de que acababa de empezar la guerra».

Eso sí, las activistas aseguran que Putin están engañando a la población: «Un ejemplo son unas imágenes en las que se ve a Putin hablando ante un montón de gente que está ondeando banderas rusas. Justo después de ese discurso se ve en la basura todas esas banderas. Eso significa que llevaron a toda esa gente en autobús y le habían pagado para estar allí en ese mitin de Putin». Para Pussy Riot, la respuesta de Occidente tiene que ser más dura: «Hay que dejar de patrocinar el asesinato y la opresión. Embargar el gas y el petróleo ruso sería lo más importante».

Respecto a los oligarcas rusos, están a favor de que se haya decidido embargar sus propiedades, aunque consideran que se debería haber hecho mucho antes: «Esos bienes se tendrían que vender y dar el dinero a lo refugiados ucranianos para que puedan construir lo que les están destruyendo». Además, piden que no se olvide todo lo que está ocurriendo: «Que todas estas cosas terribles que están cometiendo él y las fuerzas armadas rusas se olviden, eso sería una pesadilla. os ucranianos están luchando por sus vidas y es una guerra que hay que parar. Es responsabilidad de todos, a nivel internacional, pararle».

Las activistas han comenzado la entrevista explicando qué significa su movimiento artístico-político, que ha surgido como respuesta a la figura política de Vladimir Putin.Tal y como han detallado, en Rusia por forma parte del colectivo gay «te pueden matar, es absolutamente ilegal expresarte abiertamente como homosexual». Masha y Olga hablaron de forma clara sobre su país, y aseguraron que allí pueden acabar en prisión por sus acciones: «Básicamente es un país muy impredecible, por lo tanto, te pude pasar casi cualquier cosa». Eso sí, intentan superar sus miedos ya que considerar que es su peor enemigo: «Creo que es mucho más peligroso que ninguna cárcel en la que te pueda meter Putin, pues te quedas bloqueada dentro de ese miedo y no eres capaz de hacer nada. Siempre es interesante atravesarlo, aunque lo sientas».