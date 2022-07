El enfado de Carolina Cerezuela en su regreso a Telecinco

Esta noche gano yo, presentado por Carolina Cerezuela y Christian Gálvez, se estrenó la noche de este martes en Telecinco con un 11.4% de cuota de pantalla y un millón de espectadores. El formato, que supone el regreso de la mujer de Carlos Moyá a la televisión tras años alejada de los focos, cuenta con varios rostros conocidos relacionados con Mallorca como Ricky Moreno, La Terremoto de Alcorcón y Patricia Montero. En este primer programa Carolina ya se vio obligada a parar los pies a los concursantes en un tenso enfrentamiento por una de las pruebas.

Los dos equipos tenían que enfrentarse a un reto en grupo llamado 'La ciénaga misteriosa', un juego que consistía en atravesar un circuito de obstáculos dividido en cuatro zonas llenas de trampas sin caerse. El equipo perdedor se mostró muy molesto con el resultado, ya que esta prueba era clave para obtener la victoria: «Nos tiramos todo el programa dejándonos la piel como todos. Conseguimos esa diferencia, y que todo nos lo juguemos la final me parece injusto», protestó Belinda Washington.

Edu Soto, del equipo contrario, respondió tajante: «¿De verdad creéis que nos han chivado cosas? No podéis de perder y ganar porque no habéis visto nuestra prueba». Una tensión entre los participantes que enfadó a Cerezuela: «Los dos equipos, manejáis sabéis y tenéis la misma información, cada uno hace con ella lo que puede y lo que sabe. En eso se basa el juego», indicó molesta. Por su parte Christian remarcó: «Ya sabíais que os jugabais todo al final, y en los dos equipos había lianas que caían».

21:55

EMPIEZA #EstaNocheGanoYo en Telecinco con Christian Gálvez y Carolina Cerezuela pic.twitter.com/EZEr5Aki0V — Rafael García López 🏝🌞🌟⛈️ (@RafaelGarciaLAF) July 26, 2022

El estreno no ha tenido muy buenas críticas en redes sociales, ya algunos usuarios comparan este formato con El desafío de Antena 3. A pesar de todo Cerezuela y Gálvez demostraron su compromiso con el concurso nada más empezar la emisión, cuando ambos se colgaron de un trapecio situado a seis metros del suelo. Durante estas semanas Christian ha promocionado el estreno de Esta noche gano yo por los plató de Mediaset y este mismo martes coincidió con su chica, Patricia Pardo, en El programa de Ana Rosa. El presentador ha rehecho su vida tras divorciarse de Almudena Cid y parece que la exgimnasta ya tiene una nueva ilusión, el exjugador de fútbol Gerardo Berodia.