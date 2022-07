Estos son los kilos que han perdido los finalistas de 'Supervivientes'

Alejandro Nieto se proclamó la noche de este jueves ganador de la última edición de Supervivientes y consiguió alzarse con el ansiado premio de 200.000 euros. Aunque el concursante ha sido el vencedor del programa, ha estado acompañado por Marta Peñate, Nacho Palau e Ignacio de Borbón hasta el último día. Los cuatro concursantes han vivido en Honduras durante tres meses, una estancia que ha afectado a sus físicos. Tras más de 90 días sin mirarse en un espejo, los supervivientes han podido ver su nueva imagen y comprobar los kilos que han perdido.

Alejandro ha sido el que más peso ha bajado. El míster España 2015 ha perdido 18,7 kilos y se ha quedado en 78,8 kilos. «No pesaba eso desde 2004, desde que tenía 14 años. Que guapada de cuerpo, Tania me va a ver tó buenorro», ha asegurado. Uno de los mejores momentos para el gaditano ha sido poder disfrutar de una ducha: «Ya me he limpiado las uñas y quitado el mal olor. Me siento como un hombre nuevo». Por su parte, Nacho ha sido el segundo de los finalistas que más ha adelgazado.

El ex de Miguel Bosé pesa 17,2 kilos menos que cuando entró en el programa. Ahora, con 67 kilos, se ve muy distinto: «Si tengo menos de la mitad de la pierna. Me he quedado sin culo, parezco un náufrago». Marta, que ha perdido 8,7 kilos y ahora pesa 58 kilos, ha bromeado con su figura: «Operación bikini cumplida. Me gusto, aunque me he quedado sin pecho». Aunque se ha quedado a las puertas de la final, Ignacio ha vivido la experiencia hasta el último día y también se ha quedado impactado con su imagen.

El joven ha perdido un total de 5,8 kilos, por lo que ahora pesa 67 kilos. «Nunca he perdido pero. Creo que nunca he pesado tan poco», ha indicado ante las cámaras. El Borbón considera que, además de cambiar por fuera, lo ha hecho por dentro: «Hay sufrimiento, crecimiento y un aprendizaje personal». Anabel Pantoja pudo enfrentarse a la báscula el pasado domingo, cuando comprobó que ha perdido un total de 13,5 kilos: «Ya no tengo Panto-culo para hacer twerking», bromeó ante las cámaras.