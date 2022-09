El guiño de Patricia Conde a Mallorca en 'MasterChef Celebrity'

La noche de este lunes hubo una nueva entrega de MasterChef Celebrity en la que una de las concursantes favoritas, Ruth Lorenzo, se convirtió en la tercera expulsada del reality. La cantante no logró convencer al jurado con sus elaboraciones pero aseguró que se va a seguir preparando para la repesca: «Voy a seguir cocinando, por si acaso vuelvo». En cambio Patricia Conde vivió una de sus mejores noches. La comunicadora sorprendió con su plato 'he montado un pollo', una receta con toque mallorquín como ella misma confesó: «Es un plato de un amigo mío que se llama Raúl y que tiene un restaurante en Mallorca».

Patricia detalló cómo había preparado el suculento plato paso a paso: «He usado la cazuela para hacer una crema de calabaza con jengibre, luego he deshuesado un contramuslo de pollo de corral, lo he rellenado con champiñones, shiitake, cebolla tierna y unos piñoncitos, lo he marcado en la sartén, lo he metido en el horno y he añadido una salsa teriyaki». Eso sí, acto seguido explicó el secreto de su pollo: «Bueno, en lugar de salsa teriyaki es con salsa de curry». «Es un plato casero y rico que está bien», indicó Samantha.

Receta de pollo relleno de setas con crema de calabaza y jengibre de Patricia Conde https://t.co/CLEACfoKfS #MCCelebrity — MasterChef (@MasterChef_es) September 26, 2022

Tan buena fue la elaboración que Conde consiguió ganar el primer reto de la noche. La presentadora donó los 4000 euros del premio a la Fundación Menudos Corazones, que se dedica a ayudar y acompañar a niñas, niños y jóvenes con cardiopatías congénitas y a sus familias dentro y fuera de los hospitales. Uno de los momentos más comentados fue el tenso enfrentamiento que protagonizaron Daniela Santiago y Ofelia.

Daniela: Soy una mujer muy rencorosa y lo tengo aquí

Ofelia: Pues el rencor es malísimo, mata y acaba contigo

Daniela: Pues así estoy, envenenándome y matándome por dentro#MCCelebrity pic.twitter.com/eRn2AMlPV0 — MasterChef (@MasterChef_es) September 26, 2022

Nada más entrar en las cocinas, la exconcursante de Masterchef indignó a los participantes con una polémica afirmación: «No hay nada como el norte, en el sur todo lo hacen frito o con salsitas». Lorena Castell fue la primera en defender el sur: «En Andalucía también se come muy bien», pero Daniela fue más allá. «Se han metido con el sur y las cosas van a terminar muy malamente. Quien espárragos comió, al mear lo recordó», dijo desafiante.