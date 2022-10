Las últimas semana Tamara Falcó ha protagonizado muchos titulares a raíz de su ruptura con Íñigo Ónieva. Desde que salió la noticia la condesa de Griñón ha recibido el apoyo de los medios de comunicación, pero su última intervención en México ha levantado críticas en su contra. La hija de Isabel Preysler aseguró en la conferencia que «ahora estamos viviendo un momento muy complicado para la humanidad porque hay tantos tipos distintos de sexualidades, hay tantos sitios distintos donde puedes ejercer el mal».

Las reacciones a estas palabras no se han hecho esperar y uno de los más duros con Tamara ha sido Jorge Javier Vázquez, el presentador de Sálvame. «Tamara Falcó está jugando con un juego muy, muy peligroso. Yo me reafirmo en que si es tal y como lo he leído, Tamara se está convirtiendo en un elemento muy nocivo para esta sociedad», ha asegurado el presentador al inicio del programa. El tono de Jorge Javier ha subido y ha seguido diciendo que «no deberíamos ser tan comprensivos con ella porque sus palabras hacen mucho daño a esta sociedad. Lo que ha hecho es un claro discurso de odio y hay que denunciarlos y hay que rechazarlos de pleno».

Jorge Javier además ha querido advertir que «no podemos seguir riéndole las gracias a Tamara Falcó», porque «hace un daño tremendo con esas palabras desde su punto privilegiado». «El mundo está convirtiéndose en un lugar peor por gente que piensa como tú, por gente que demoniza la sexualidad diferente a la tuya, la heterosexual. La gente ahora vive por fin su sexualidad de forma libre, no en la oscuridad como antes por gente como tú. Tenemos que luchar porque la gente sea libre, que pueda divertirse en los sitios que quiera», ha sentenciado.