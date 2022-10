El primer beso de La isla de las tentaciones 5 no se ha hecho esperar. En el debate de este martes han dado un avance en exclusiva de lo que se verá en el programa que se emitirá este jueves en Telecinco. En las imágenes que han emitido se ha podido ver como la primera que ha caído en la tentación en esta edición ha sido Laura, que se ha dejado llevar con Adri, su soltero favorito con el que ha tenido una conexión especial des del inicio.

🚨 Imágenes inéditas | Laura traspasa los límites y un nuevo soltero 'VIP' llega a la casa

No te pierdas lo ocurrido durante #TentacionesDBT2 🍎🐍 https://t.co/yAZOPKs0Lc — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) October 4, 2022

El beso ha llegado en uno de los primeros momentos que han tenido a solas en Villa Playa. Los dos estaban en la cocina cuando, estando a escasos centímetros el uno del otro, no han podido evitar besarse. Ha sido en unos de sus primeros momentos a solas cuando Laura se ha dejado llevar sobrepasando los límites de la tentación. Estando en la cocina con Adri, ambos se quedaban a escasos centímetros y no han podido evitar besarse. Es importante recordar que Mario, la pareja de Laura, decidió no despedirse de ella antes de separarse. En ese momento, Laura, al ver la actitud de su novio, aseguró que él se iba a arrepentir.

Este primer beso ha dejado a todo el plató boquiabierto y no han dudado en dar su opinión al respecto. Suso ha sido el primero en hablar y ha dicho que veía «mucha atracción física» entre ambos y que seguramente habría una segunda parte donde «van a ir a más». Por su parte, Alejandro Nieto ha visto este acercamiento como «una venganza» hacia su novio por las imágenes que había visto de él en la hoguera. Marta Peñate ha decidido defender a Laura y remarcó que «para estar con rodeos como estaba Mario haciendo el 69 casi en la piscina, mejor que vayan al grano como ha hecho Laura».