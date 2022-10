El reality de la isla de las tentaciones vuelve con un nuevo programa cargado de emociones, celos y miedos. La noche empezó con la primera hoguera de los chicos y de las chicas. Primero fueron ellos los que tuvieron que soportar las temidas imágenes de sus parejas en Villa Playa mientras disfrutaban de las fiestas tropicales y la piscina.

Aunque en un principio Samuel confía en su chica, no aguantó la presión al pensar que Tania se pudiera ir de la experiencia sin él. Con la entrada del nuevo tentador, Hugo Paz, confesó entre lágrimas: «No quiero perderla y veo que puede avanzar con Hugo. Creo que le gusta». Y es que la canaria no se ha cortado ningún pelo con Hugo y así lo ha confesado en su hoguera: «Pienso seguir muy cerca de Hugo». Además dijo que su novio tampoco se está reprimiendo a la hora de querer conocer a otras chicas.

La pareja de Andreu y Paola fueron los que peor lo pasaron en la hoguera. Los nervios se apoderaron de Andreu, que empezó a llorar antes de ver las imágenes de Paola. «Empiezo a pensar que ella puede encontrar cosas que a mí no me ha trasmitido, alguna carencia o algo», aseguró a Sandra Barneda. Tras desahogarse con la presentadora del reality, el mallorquín se quedó más tranquilo al ver las imágenes de los juegos a pesar de que en una de las pruebas ella accedió a chupar un pezón a su tentador Vladimir.

La mallorquina no entiende por qué Andreu ha cantado en su cita con Cristina 🎵´#LaIslaDeLasTentaciones3 https://t.co/xgmTaf2H4P — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) October 6, 2022

Paola, sin embargo, vivió su peor noche. La mallorquina no pudo contener el llanto tras ver que su chico cada vez esta más cerca de Cristina. «Pienso que no soy suficiente para él y veo esto y me parece que no le basto, que me tiene muy segura. Pensaba que él era mi persona. No me gusta nada esta actitud», aseguraba. Y eso no fue todo. Paola vio cómo Andreu le cantó a la granadina, un gesto que no le ha gustado nada. Uno de los momentos más comentados en las redes sociales fue el corte que el programa hizo aposta para poner nerviosa a Paola. Se trata del momento en el que su chico estaba con Cristina en la terraza y le propone ir a su habitación: «¡Vamos a la cama! Yo creo que es momento de...». Ella, destrozada e incrédula dice lo siguiente: «¿Momento de qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace?». Sus compañeras intentaron tranquilizar a la mallorquina ante las últimas imágenes.

Laura ALUCINA al ver los vídeos de Mario con Valeria: «Es tan prepotente y maleducado…» 😳 #LaIslaDeLasTentaciones3 https://t.co/vTfCQeoIMi — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) October 7, 2022

La pareja más polémica de le edición sigue sin solucionar sus problemas. Mario no confía en su novia Laura y cree que en cualquier momento va a caer en la tentación. Tras ver algunos momentos de Laura con su tentador Adrián reveló: «Creo que puede conectar con ese chaval». Mientras tanto, la furia se apoderó de Laura en la hoguera. «Me ha hecho perder un año y medio de mi vida. Me arrepiento de todo el tiempo que he pasado con él.Es un sinvergüenza». A pesar de su enfado, Laura fue la primera en caer en la tentación con Adrián. Al día siguiente Laura comentó a sus compañeras lo que pasó en la cocina: «Me he dado un beso con Adrián, es algo que me apetecía».

Manuel y Sara siguen sin encajar en el programa. La pareja más sólida de La Isla de las Tentaciones 5 se echan de menos y no terminan de conectar con ninguno de los solteros. «Es que en mi corazón solo hay hueco para Manu», afirmó Sara. Por su parte, Claudia y Javi, este último el favorito de los seguidores del programa, siguen con sus más y sus menos. En el anterior programa, Javi mostró su preocupación por las pruebas que hacía Claudia con los solteros. Claudia, por su parte, ha afirmado que «Javi es un amor, como persona es un 10. Yo lo único que necesito es que no me agobie. Si fuere de otra forma, es que yo me caso ya con él».