Ana Rosa Quintana vuelve a Telecinco: «Milagro es que hoy yo esté aquí»

Ana Rosa Quintana ha regresado este lunes a Telecinco. La periodista ha vuelto a su puesto de trabajo casi un año después de anunciar que sufría cáncer de mama. Visiblemente emocionada, ha dedicado unas bonitas palabras al público nada más comenzar la emisión: «Les dije que nos veríamos pronto, pero a mi la verdad que se me ha hecho un poco largo», ha comenzado. La presentadora ha querido agradecer el cariño que ha recibido durante estos meses y ha asegurado que incluso el Papa le ha hecho llegar «un rosario bendecido».

Tras lamentar que se ha perdido muchas cosas durante su ausencia como la guerra en Ucrania o la crisis en Marruecos, Ana Rosa ha reflexionado y ha valorado como «un milagro» que en un momento en que hay una gran crisis económica tan grave «haya transporte público gratuito, subida de las pensiones y aumento del sueldo a los funcionarios». Pero, tal y como ha indicado: «Milagro es que hoy yo esté aquí». Tras su discurso, Quintana se ha fundido en un abrazo con su compañero y amigo Joaquín Prat y ha asegurado que durante el programa irá dando más detalles sobre cómo ha vivido el tratamiento.

Ana Rosa Quintana regresa a la televisión 11 meses después. Su discurso de bienvenida 👇🏼#AR10O #BienvenidAR pic.twitter.com/DEWDm1tflB — Diego 🥐 (@diegobferrandez) October 10, 2022

El pasado 2 de noviembre la comunicadora sorprendió a la audiencia al anunciar que se tendría que alejar de los focos durante un tiempo: «Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea muy larga. Me han encontrado cáncer en una mama». «Sé que me voy a curar y que me espera un camino complicado, como conocen muchas mujeres valientes. Voy a hacer una vida lo más normal posible y seguiré trabajando detrás de las cámaras y en la productora, esto es un bache, una prueba», señaló en aquel momento. Un tratamiento que finalmente ha sido más largo de lo esperado.

Durante estos meses Ana Rosa se ha intentado mejorar sus hábitos, tal y como ella misma ha explicado sus redes sociales: «Esto me lo tomo también como un trabajo, comida sana, entrenamiento tres días a la semana, yoga un día, caminatas largas, disfrutar de la familia, el apoyo de mis compañeros, las miles de personas que que me hacen llegar su cariño y buenos deseos». Este mismo lunes por la tarde la periodista atenderá a los medios en una rueda prensa.