Ana Rosa Quintana reapareció este lunes en El programa de Ana Rosa tras once meses de ausencia. La presentadora se ha mantenido alejada de las cámaras durante el tiempo que ha estado en tratamiento por el cáncer de mama que le detectaron en el mes de noviembre de 2021. La comunicadora se mostró muy ilusionada con su regreso, aunque explicó que ha vivido momentos complicados: «Es un milagro que esté hoy aquí. Esto es como volver a recuperar tu vida». Eso sí, la comunicadora ha confirmado que se ausentará de su programa los viernes, día en el que Joaquín Prat y Patricia Pardo se pondrán al frente del formato.

Un esperado regreso que se ha visto empañado por unas declaraciones que Ana Rosa hizo nada más aparecer en pantalla: «No me negarán que no es un milagro escuchar partidas extraordinarias para sanidad, ciencia, dependencia o becas.. en un momento de crisis económica». Estas palabras han indignado a los usuarios en redes sociales, que han comparado su regreso con el de Julia Otero. La periodista también ha recordado los meses duros que le ha tocado vivir y ha advertido que todavía no está recuperada.

Lo primero que hizo Julia Otero tras curarse de su cáncer fue dar las gracias a la sanidad pública y pedir más inversión en sanidad; lo primero que ha hecho Ana Rosa Quintana tras curarse de un cáncer es criticar la inversión en sanidad pública. — Raúl Solís (@RaulSolisEU) October 10, 2022

Ana Rosa Quintana cobra 4 millones de euros al año y ha podido pagarse el mejor tratamiento para su cáncer. Sin embargo, rechaza la inversión en sanidad pública para que las personas sin recursos también puedan ser tratadas. Esto es la lucha de clases.pic.twitter.com/T8IVYfOWPA — Eleméntal (@ElementalELM) October 10, 2022

Julia Otero pilla cáncer, lucha y a su vuelta da las gracias a la Sanidad Pública. Ana Rosa Quintana pilla cáncer, lucha y a su vuelta critica a la Sanidad Pública.

Dos formas completamente diferentes de ver la vida. La GENEROSIDAD contra el egoísmo. pic.twitter.com/SIe0WXjj1Z — Justo 🔻🌍❤️💛💜 (@Justo04276241) October 10, 2022

Ana Rosa Quintana que gana al día 11.000 euros carga contra la revalorización de las pensiones y la subida salarial de los funcionarios en su vuelta a las pantallas tras superar un cáncer. — Juan Carlos Cruz (@JC_C_A) October 11, 2022

Después de que la vida te premia con una prorroga, solo te quedan ganas de dar gracias, ser generoso y mostrar afecto y empatía con la gente. Lo sé por experiencia.

Salvo que seas Ana Rosa Quintana. #MalaGenteQueCamina. pic.twitter.com/e4oq51IFCm — 🔻M.A.Cadenas (@Chuck_Rasco) October 10, 2022

Es tan reconfortante que Ana Rosa Quintana se haya recuperado de sus problemas de salud como repugnante resulta que continúe practicando periodismo basura en los medios de comunicación. España no es una democracia gracias a personas como ella, Ferreras, Maestre, Terradillos... — Luis Gonzalo Segura (@luisgonzaloseg) October 10, 2022

La próxima vez que Ana Rosa Quintana diga en su programa que es un derroche el gasto en la Sanidad Pública deberían recordarle que las sesiones de quimioterapia y las operaciones no son gratis. pic.twitter.com/bR6qfrLyz9 — Diego FS (@DiegoFSRB) October 10, 2022

En esta jornada de regreso «brutal» y que la ha dejado «sorprendida y desbordada», la periodista también ha recordado los meses duros que le ha tocado vivir por el cáncer de mamá, del que, ha advertido, todavía no está recuperada. «Abandoné mi cuerpo y se lo entregué a la ciencia», ha dicho en declaraciones a Europa Press sobre lo ocurrido tras el diagnóstico, cuando se encaminó a un tratamiento en el que ha recibido 16 sesiones de quimioterapia y 15 de radioterapia, junto con dos intervenciones quirúrgicas.