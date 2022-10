Joaquín se sincera en 'El novato': «Se dice que no podemos 'echar un kiki' antes de los partidos»

El Novato, el nuevo programa de Joaquín, regresó la noche de este miércoles a Antena 3 con una entrevista en profundidad a Rosario Flores. Una conversación en la que tanto la artista como el futbolista se sinceraron sobre sus trayectorias profesionales y en la que el andaluz quiso destapar uno de los mitos del fútbol. «Hay una leyenda que dice que no podemos 'echar un kiki' antes de los partidos», aseguraba el presentador. Aunque quiso remarcar que este mito le ha servido para poder rendir más en el campo: «A mí me ha venido de categoría siempre».

Respecto a las concentraciones previas a los partidos, señaló que en los últimos años ha cambiado el motivo por el que se hacen: «Antiguamente, decían que era para que no tuviéramos relaciones sexuales, ahora es para que descansemos. Como todos tenemos familia y niños, para que no nos despertemos por la noche». El jugador del Betis también habló sin tapujos sobre la fama: «Empiezas a ganar dinero muy joven y se te puede ir la cabeza. No te voy a decir que me creía el rey del mambo, pero tuve una época que sí me creía que era Michael Jackson».

Eso sí, tal y como explicó a su invitada siempre ha tenido claras sus prioridades: «Me he movido por mi felicidad y la de los míos, he tenido la oportunidad de jugar en grandes equipos ganando el doble y el triple, pero no iba a ser feliz. Siempre he ido donde iba a estar a gusto y feliz. Puro conmigo mismo. He tenido la oportunidad de crecer como futbolista, pero no he querido porque no me veía». Por su parte, Rosario aseguró que ha intentado llevar una vida lo más normal posible: «Llevo toda mi vida siendo famosa y yo soy libre. Nunca me he movido por dinero ni por interés y eso te da una felicidad en la vida».