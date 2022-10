Norma Duval, expulsada de 'Masterchef Celebrity 7'

Tras las sorprendentes expulsiones de Patricia Conde y Fernando Andina en las últimas semanas, Norma Duval se convirtió este lunes en la sexta expulsada de Masterchef Celebrity 7. En este caso, la eliminación estaba entre Nico Abad, Daniela Santiago y Norma Duval, que se llevaron los veredictos más duros por parte de los jueces. Manu Baqueiro fue el mejor concursante en la prueba de exterior, por lo que se encargó de repartir los tiempos con los que debían cocinar sus compañeros en la eliminación.

La celebrity contaba con 40 minutos para elaborar su plato Reinvéntate, pero no tuvo suerte y un problema surgía tras otro. Primero se le quemaron los pimientos, pero el jurado encontró más errores. «Norma, son 40 minutos. 40 minutos en los que, si no tengo el elemento más importante para hacer el guacamole, que es el cilantro, haría otra cosa. Y, al final, el plátano, que era lo que había que poner en valor, tampoco lo hemos visto», comentó el chef Jordi Cruz. «Se me queda triste y pobre», añadió el chef manchego Pepe Rodríguez. Tras conocer su expulsión, Norma Duval confesó que pensaba que se iría «de este mundo sin tocar un cazo».

Esta era la primera ocasión en que la vedette se jugaba su plaza en la prueba de eliminación. A pesar de ser eliminada, Norma se fue del programa con una buena actitud. «Ha sido una experiencia increíble, difícil, única, diferente. Me he notado muchas veces insegura. No me lo esperaba, que yo estuviera en un programa de cocina siendo tan mala cocinera», confesaba Norma Duval tras su expulsión, que se atrevió a vaticinar los posibles ganadores de esta edición. «Creo que ganará Isabelle Junot, aunque cuidadín con María Zurita», aseguró.