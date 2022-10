En 'La isla de las de las tentaciones' los sentimientos están siempre a flor de piel y se viven momentos complicados que en muchas ocasiones acaban en lágrimas. Normalmente son los concursantes los que se derrumban pero esta semana ha sido la presentadora, Sandra Barneda, la que no ha podido aguantar las lágrimas. Todo ha empezado cuando uno de los concursantes, Samu, ha explicado emocionado que hecha de menos a su pareja, Claudia, y el miedo que tiene a perderla por haber entrado en este programa. «Me ha entrado el bajón de nuevo y jamás pensé que amaría tanto a una persona y que tendría tanto miedo de perderla».

Estas palabras han llegado al corazón de la presentadora, que ha intentado consolarle con un emotivo discurso. «Todos hemos vivido esto, ¿me oyes? Todos nos hemos roto por amor y no pasa nada. Tienes que ser valiente porque ser valiente también es demostrar que en el amor te puedes romper», ha dicho secándose las lágrimas de la cara. Es importante recordar en este punto que Sandra rompió su relación con Nagore Robles el pasado mes de febrero.

Una entrada y una salida

Además de este momento emotivo, el programa de ayer también empezó y terminó para dos parejas. La semana pasada ya anunciaron que entraría una pareja nueva al programa, pero para ello una de las parejas de la isla debía salir sin terminar la experiencia. Esta decisión la tenían que tomar las chicas y tras la llegada a República Dominicana de Ana y Cristian, las concursantes han decidido que debían abandonar la isla Manu y Sara. Ella ya sabía que se tendrían que ir, pero el de Alicante aún no sabía nada. Cuando acabó la hoguera de los chicos, Sandra le dijo que se tenía que quedar y este se quedó sorprendido y sin entender nada.

Al rato apareció Sara para comunicarle que se tenían que ir. En su reencuentro ha habido algún que otro reproche, pero los dos han asegurado que quieren continuar juntos, a pesar de que a ella le doliera escuchar estas palabras: «Ya sabe que yo la quiero muchísimo y quiero estar junto a ella pero creo que sus sentimientos son más fuertes que los que siento yo hacia ella. Todavía estamos conociéndonos, entre comillas».

Mario estalla en la hoguera de confrontación

Una de las parejas protagonistas de la noche fueron Laura y Mario. Después de que ella pidiera una hoguera de confrontación por las imágenes que había visto, decidió que quería confrontar la situación y aclarar lo que estaba pasando. Pero ella, no era la única que tenía cosas que decir. Mario le ha querido explicar que lo más le ha dolido ha sido enterarse de la infidelidad de ella fuera del programa con Álvaro. Este comentario ha sido el detonante de toda la situación, ya que ella inmediatamente le dijo que él ya lo sabía y que además también había estado con otra amiga especial.

Mario no puede más con las supuestas mentiras de Laura y abandona la hoguera muy enfadado: "Me piro de esta p*** isla" 😱



🔁 Lo entiendo, habría hecho lo mismo que él

❤️ Estoy con Laura, seguro que lo sabía



🚨 #LaIslaDeLasTentaciones5

🔵 https://t.co/aRYuaXxMMU pic.twitter.com/8xSsXi4NMg — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) October 20, 2022

«¿Qué yo lo sabía? Sabía que habías estado con él, pero no que os hubierais ido a dormir juntos. ¿Y que yo te he sido a ti infiel? ¿Te estás riendo de mí? ¡A mí no me vas a dejar por mentiroso! Lo que haces por salvarte», ha dicho el licenciado en ADE muy asombrado con las palabras de su novia. Lejos de mejorar la situación, Laura ha continuado con su afirmación y ha remarcado que si ella tiene según que comportamientos es por culpa de él. «Me voy. Me voy de esta isla. Es una sinvergüenza», ha dicho el concursante mientras abandonaba muy enfadado la hoguera.