Risto Mejide se sincera en 'Got Talent': «No quiero que caigas donde caí yo»

Este martes, el músico Luis Jiménez, de 25 años, fue uno de los artistas que probó suerte en el escenario de 'Got Talent', el concurso de talentos de Telecinco. No solo buscaba la fama, sino que su intención era dedicarle una canción a su pareja: «Me llamo Luis tengo 25 años y soy abogado. Vengo de Málaga y desde pequeño mi sueño es ser cantante. Hoy es un día muy especial. Hago un año y medio con mi novia Carmen. La canción que traigo cuenta una historia similar a nuestra historia», explicó el joven que, con voz rasgada y gran pasión, interpretó el tema Driver's License, de Olivia Rodrigo.

Tras recibir el visto bueno de los cuatro jueces, que se sorprendieron de su voz y su entrega a su pareja, que no podía contener las lágrimas, Luis explicó su historia: «En 2018 la conocí. Por mi culpa no salió para adelante. Elle rehízo su vida y yo seguía enamorado de ella. Cuando me enteré de que lo había dejado con su pareja me puse en contacto con ella porque sabía que era el amor de mi vida. Es mi mayor apoyo», aseguró el malagueño. «A él le da igual el programa, el concurso, mi voto», comentó Risto Mejide, a lo que el joven le contestó: «Yo ya gané hace un año y medio».

«No quiero que caigas donde caí yo», le comentó Mejide. Ante las críticas de Risto en tono jocoso, en las que llamaba «estafador» a Luis, sus compañeros de jurado se alzaron contra él, aseverando que es el más romántico de todos. «Échale un vistazo a un poema suyo llamado 'Mía'», le dijo Paula Echevarría, a lo que Dani Martínez añadió: «Pero si tú eres el maestro en esto. Me pones como los cohetes, como diría mi madre».