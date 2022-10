Chenoa se sincera sobre sus inicios con Miguel Sánchez: «Le dije que me llevara a mi casa»

Chenoa fue la invitada la noche de este miércoles de El Hormiguero. La cantante acudió al programa de Antena 3 para presentar su nuevo late night en Europa FM llamado Tómatelo menos en serio. La artista se sinceró con Pablo Motos y, aunque no acostumbra a hablar de su vida privada, recordó cómo fueron sus inicios con su marido, Miguel Sánchez Encinas. «Estábamos en una cena de amigos y él entró y me gustó la voz. Cuando le vi dije '¿perdona?'. Lo habían sentado enfrente de mí y le puse el papel al lado para que se sentara. Claro que le tiré la caña y le dije que vivía al lado que me llevara a mi casa».

Aunque fue ella la que dio el primer paso, explicó que tardaron un tiempo en darse su primer beso: «A mí me da mucha vergüenza y para eso soy muy lenta. Me gusta la conquista de la charla, por muy guapo que sea si no me da charla…». Tras esa noche, quedaron para tomar un café y le comentó que había visto «las 23 temporadas» de Anatomía de Grey: «Le dije que sabía mucho de temas médicos por ver la serie. Y cuando le expliqué que sabía lo que era 'cauterizar' me contó que ya no se decía así, que era 'un toque'». El teléfono escacharrado de @Carlos_Latre con Pablo Motos, @Chenoa, @nuriarocagranel y @Marronhormi 🤣 #ChenoaEH pic.twitter.com/mB5YqekzxL — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 26, 2022 La presentadora, que lleva cuatro meses casada, sigue totalmente enamorada de su marido: «Tiene una letra preciosa como él y sus ojos», indicó romántica a Motos. Chenoa y Miguel se dieron el 'sí, quiero' en Mallorca en una ceremonia íntima celebrada en la finca Comassema. La revista ¡Hola! cubrió en exclusiva este evento al que asistieron rostros tan conocidos como Àngel Llàcer, Carlos Latre, Manuel Fuentes y los exconcursantes de Operación Triunfo y amigos de la artista Geno, Gisela, Alejandro Parreño, Soraya y Natalia.