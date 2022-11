A pesar de que en esta última edición las dinámicas de los participantes de La Isla de las tentaciones están siendo peculiares respecto de los años anteriores, el programa continua dejando momentos que vale la pena destacar. Esta vez se ha podido ver un poco de todo: otra infidelidad, una huida al estilo de Christofer y un secreto que ha hecho reír no solo a las participantes, sino también a la mismísima presentadora Sandra Barneda.

La noche de este jueves empezaba con intensidad en el plato tras el adelanto de las imágenes donde se podía ver que Tania había infringido las normas del programa tras estar más de un minuto en el baño, donde no hay cámaras, con Hugo Paz. A pesar de que la concursante aseguró que durante ese tiempo no había pasado nada, Sandra le comunicó que el programa le impondría un castigo por ese comportamiento. El desenlace se hizo esperar, ya que Tania supo la sanción en la hoguera de las chicas. Aunque se había vendido como un gran castigo, al final la realidad fue que esa noche no pudo ver imágenes de su novio, Samuel. A pesar de esto, sus compañeras si que las vieron y fueron las encargadas de transmitirle lo que pasaba.

Dos infidelidades más en la isla

Ayer se pudo ver como Tania avanza con Hugo, mientras Samuel intenta no pensar en lo que ocurre en la otra villa. Pero esta no fue la única bomba de la noche. A pesar de que Laura y Mario se habían reconciliado y parecía que todo estaba bien entre ellos, ha faltado poco tiempo para que las turbulencias hayan vuelto al epicentro de la pareja. Y otra vez ha sido por un desliz de Mario. En la hoguera Sandra le anunciaba que había imágenes de Mario para ella.

"Qué voy a decir, si me he liado con otra".



Dice la verdad



En la pantalla aparecían su novio y la tentadora Carmen Saavedra. Al ver como iban acercándose a Laura se le cambiaba la cara. Visiblemente afectada, no dudó en mostrar su descontento y aseguraba: «Él entero es una mentira». Ella, incrédula, no vio el beso hasta que sus compañeras le avisaron: «Tía, es un beso. Sí, sí, se están besando».

La carrera de Javi

Para Javi la experiencia en la Isla no está siendo nada fácil y lejos de ir a mejor, la situación parece que empeora. En la hoguera de los chicos, Sandra le mostraba las duras palabras que había dicho su pareja. «Necesitaba separarme de él. No se está abriendo, no está conociendo a las chicas, está como un mueble más. Me agota la situación, me va a perder».

A pesar de esto Javi intentaba mantener la compostura y intentó hacer autocrítica. «Voy a intentar ser menos mueble, implicarme más en la casa, hacer más cosas…». Pero allí no acababa todo, había más imágenes para el enamorado. Los vídeos donde se podía ver a Claudia con Álvaro haciendo algunos de los juegos en la villa. Pero hubo un momento concreto que provocó que Javi estallara: «¿Es en la boca?». Las imágenes no dejan claro si hay beso o no, pero los compañeros le avisaron. Mario contestó ante la avanlacha de preguntas de un miedoso Javi: «Yo creo que sí es un beso en la boca».

Tras ver como su novia jugaba con un hielo con el tentador, Javi le pedía algo a Sandra: «Yo quiero verla, después de esta imagen necesito ver a mi novia y que me lo explique, no la reconozco». A pesar de que Sandra intentó calmarlo, Javi no pudo resistir y salió corriendo en busca de la villa de las chicas para reencontrarse con Claudia. El equipo le seguía, pero él no paraba de correr. Aunque Javi consiguió llegar al jardín de la villa, todas las chicas se encontraban en sus habitaciones y finalmente no se pudo reunir con Claudia.

El gran secreto

Cristian reveló en Villa Paraíso que tenía un tatuaje en el bajo vientre. Esto no gustó demasiado a su novia, que aseguró que estaba fuera de lugar y no dudó en afirmar que su novio es «ridículo». Cuando Sandra Barneda le pidió más detalles sobre el tema, Ana no dudó en dárselos: «Lleva un tatuaje en la parte de arriba de su miembro en el que pone ‘Todo pasa por algo'». En ese momento las chicas intentaron contener la risa pero todas acabaron haciéndolo.

Uno de los momentazos de la noche fue la hoguera de Ana al ver como su pareja, en tan poco tiempo, avanzaba cada vez más con María de los Ángeles. «A ver si ella se levanta antes de trabajar y le hace el bocadillo y el Cola Cao». Una frase que ha acabado siendo cañón de meme en las redes sociales, sobre todo en Twitter.