Cada semana los invitados del programa 'El Hormiguero', dirigido por Pablo Motos, dejan momentos y, sobre todo, declaraciones, que no dejan indiferente a nadie. Si el lunes fue Juaquín Sabina el que habló sin tapujos de su pasado más oscuro y de cómo ha sido su vida estos últimos quince años, este martes el protagonista ha sido Antonio Banderas, que ha asistido al programa para presentar su nuevo musical: Company.

Esta nueva obra del actor está ambientada en la ciudad de Nueva York, y trata sobre sentimientos del propio ser humano, entre los que destacan los temores, el amor o el desamor. A raíz de esto, Motos ha aprovechado para preguntar a Banderas sobre sus propios sentimientos y sobre qué es lo que busca en una pareja. El actor lo ha tenido claro. «El tiempo en la relación cambia la forma de amarse. Es decir, esa pasión primera va a desaparecer, pero se va a convertir en algo a lo mejor mucho más interesante. Entonces lo que le pediría es paciencia».

Además, el actor ha ha querido hacer una reflexión sobre el amor actual. «Lo que pasa es que vivimos en una sociedad increíblemente orgásmica. Y cuando se acaba esa pasión inicial, la gente inmediatamente sale a buscar otra pasión como esa. Y hay algunas etapas del amor en pareja que solamente te las puede dar el tiempo, no hay otra forma de vivirlas». En ese momento, Pablo Motos ha asegurado que al final la pasión se pierde con el paso del tiempo y el actor lo ha cortado en seco. «Yo no he perdido la pasión sexual. Mis 'Países Bajos' siempre han sido muy civilizados», ha sentenciado.

El éxito y el fracaso

A parte de la vida sexual del actor andaluz, Pablo Motos le ha preguntado sobre su relación con el éxito y el fracaso. «Hay que tomárselo con naturalidad. Muchas veces hay fracasos que realmente te enseñan mucho y hay éxitos que te meten en un torbellino del que no sabes cómo salir», ha respondido el intérprete.

La relación de @antoniobanderas con el éxito y el fracaso #BanderasEH pic.twitter.com/jFEe2hhOlN — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 15, 2022

«El éxito es un bicho muy difícil de controlar. No se sabe por dónde viene, no hay una fórmula específica para obtenerlo. Lo que sí hay es una fórmula para buscar la excelencia, para buscar la calidad, pero eso no está ligado al éxito». En este sentido Banderas ha explicado que a lo largo de su carrera ha hecho películas que pensaba que serían un éxito y que «de repente han pasado sin pena ni gloria».