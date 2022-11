Una de las actrices jóvenes más conocidas en el panorama nacional e internacional ha querido pasar este miércoles 23 de noviembre por El Hormiguero. Hablamos de Esther Expósito, la actriz de tan solo 23 años que se ha hecho un hueco en el mundo de la interpretación gracias a su papel en Élite. Una serie que batió récords y que ha catapultado a lo más alto al reparto de la primera temporada. Nombres como el de María Pedraza, Itzan Escamilla, Miguel Bernadeau o Mina El Hammani se han hecho fuertes en la industria.

La madrileña ha presentado Venus, un filme de terror dirigida por Jaume Balagueró y producida por Álex de la Iglesia, que se estrenará el próximo 2 de diciembre en todos los cines de España. A pesar de que ese era el objetivo de su aparición en el programa de Pablo Motos, no se ha podido evitar hablar sobre su proyecto más destacado, Élite, y de cómo está llevando la fama al pasar de la noche a la mañana a ser una de las caras más conocidas del país.

Al ser famosa, el presentador de Antena 3 se ha interesado por cómo lo lleva, a lo que ella ha respondido: «Yo siempre tuve muy claro que quería ser actriz, desde niña, y de alguna forma, eso me ha ayudado a mantener el norte y a tener claro de lo que sigo queriendo y no perder el foco de las cosas. Pero, es verdad, que te cambia la vida».

En un momento de sinceridad, Expósito ha confesado qué no ha dejado de hacer a pesar de ser famosa. «De fiesta salgo mucho, eso no lo he dejado, porque llega el fin de semana y lo único que quiero es desconectar y eso me ayuda. Suelo ir a los mismos sitios de siempre, no quiero dejar de ir a los sitios de antes porque mi vida haya cambiado».

Además, la actriz ha revelado su gran fobia y su gran pasión. «La araña me parece un ser inquietante, tiene un aspecto... luego tengo el algoritmo de Instagram lleno de arañas porque hay una cosa de atracción fataln que me gusta verlas, perso si se me pone encima o algo me quedo paralizada y bloqueada porque me dan pavor. En cambio, los tiburones blancos me fascinan y sueño con meterme en una jaula en el mar y ver uno de cerca».