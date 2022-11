Una vez más el programa de La Isla de las Tentaciones ha dejado a los espectadores con la boca abierta. Y es que la entrega de este jueves empezó fuerte con la huida de Ana tras ver las tórridas imágenes de su pareja Cristian besándose con dos tentadoras y teniendo una escena de pasión con María de los Ángeles. Fue tal la importancia este jueves de la útima pareja que entró a poner a prueba su amor que protagonizaron la mayoría del contenido. La joven murciana y sus compañeras de Villa Playa no se podían creer que en tan poco tiempo, Cristian, diera el paso de besar a su compañera de Villa Paraíso. Ana, en un momento de arrebato, se marchó de la hoguera y aseguró que se marchaba de esta experiencia (para ella traumática).

Al llegar a Villa Playa sola, todos los tentadores de las chicas le pidieron explicaciones al verla tan nerviosa. Ellos intentaron que entrara en razón, pero ella lo tenía muy claro: «Me marcho para Murcia, yo no voy a aguantar esto». «Se ha acostado con la tía y todo. Me voy, de verdad. Entendedme, joder. ¡Que yo he apostado por él!», gritó. Rápidamente recogió todas sus pertenencias e hizo sus dos maletas y huyó de su villa. Mientras, en el otro lado, Cristian seguía dando rienda suelta a su amor sin pensar en su chica.

El momento más comentado en redes sociales vino con la huida de Ana y la aparición sorpresa de Sandra Barneda. Nadie se esperaba que la presentadora del reality saliera en su busca. Sandra, con gafas y con pijama-algo a lo que no estamos acostumbrados- le pide explicaciones a Ana. Ella rompe a llorar y asegura que no se esperaba esto y que se ha dado cuenta «que no le quiere nada y que nunca lo ha hecho». En repetidas ocasiones, desconsolada, pide abandonar esta experiencia y marcharse con sus familiares y amigos para sentirse arropada en este duro momento.

Sandra Barneda al ver la tajante decisión de Ana le pide que espere y le propone una hoguera de emergencia. En ese momento, la conductora del reality desvela un detalle que para la audiencia no ha pasado desapercibido. «Son las tres de la madrugada, Ana. Ahora no podemos llamar a Cristian, pero ante la gravedad del asunto, yo convoco una hoguera de emergencia. Es la primera vez que pasa esto en La Isla de las Tentaciones'. Es necesario». La murciana, mucho más tranquila, acepta la propuesta de Barneda y deja pasar un par de horas.

Además del curioso dato que dio por las horas a las que se produjo el suceso, la presentadora también fue protagonista por otra razón. Las 'muestras de cariño' de Cristian han dejado en shock a la presentadora y fue carne de cañón de memes en las redes sociales. Y es que el joven defendió hasta el final que en los vídeos no aparecía nada grave a pesar de que se escucharan gemidos. «Yo creo que he sabido frenar en el último momento», declaró.