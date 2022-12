Todo ha empezado con un baile y con Álvaro pidiéndole a la novia de Javi que se dejara llevar. Ella ha aceptado y después de un par de besos en el cuello estaba claro lo que iba a pasar. Aunque han estado a punto de besarse delante de todos, la extronista ha frenado el momento y han salido al jardín para tener más intimidad. Ya a solas, ha llegado el momento y los dos se han besado tumbados en una de las hamacas de la piscina. Automáticamente, ha saltado la alarma en Villa Paraíso y Javi ha sabido enseguida que la luz, era para él. A pesar de que cuando Álvaro y Claudia se fueron a dormir juntos también ha sonado, Javi ya no la ha visto porque estaba durmiendo.

Aunque durante el programa Claudia ha tenido muchas dudas sobre su relación con Javi, sobre todo por la dependencia que tiene de ella, eso no ha hecho que tras serle infiel se haya sentido arrepentida. En la hoguera, ha roto a llorar y ha lamentado haber traicionado a Javi. «Soy una persona que me gusta estar feliz, me gusta encontrar el lado positivo de las cosas. Yo he intentado que Javi vuelva a ser quien es, pero es que no puedo. Me duele tanto porque le quiero tantísimo y vengo y hago esto… Es que lo voy a matar porque Javi me quiere por encima de todo, da su vida por mí. Y yo voy y hago esto, no se lo merece», ha dicho.

¡Javi se ha quedado de piedra con el visionado!



🚨 #LaIslaDeLasTentaciones11

🔵 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/WZP7Qy2GXV — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) December 1, 2022

Y razón no le ha faltado. En la villa de los chicos se les ha dado la oportunidad de ver 10 minutos en directo de lo que estaba haciendo su respectiva pareja. Los chicos no han dudado y le han dado ese privilegio a Javi. Antes de empezar a ver las imágenes, Javi le ha confesado a Sandra lo enamorado que está de su novia. Pero cuando ha empezado a ver las imágenes su cara ha mutado. En ellas ha podido escuchar lo que le contaba a Álvaro. «No entiendo nada de lo que me está pasando. (…) En la vida me había fijado en otro chico teniendo novio. Siento que él está cada vez más lejos de mí y cada vez estoy más decepcionada», reconoció la extronista.

Tras escuchar esto Javi se ha roto. «Me voy, me voy de aquí. Esto me duele mucho más que un beso. Veo que pierdo a mi novia». «Me mata esto. Me quiero ir. Necesito verla, por favor. Sé que si tengo una conversación con ella, salgo de aquí con ella. Nunca la había visto así, como desilusionada conmigo».

Un 'edredoning' fallido

Otro de los momentos fuertes del debate ha sido cuando se ha podido ver a Samuel caer en la tentación con Elena. Aunque el tema se ha ido calentando, el final entre los dos no ha sido el esperado. Los dos se han besado delante de todos y han decidido que esto no se podía quedar ahí. «He invitado a Elena a mi cuarto. Me estoy dejando llevar y también estaba un poco caliente», ha dicho.

El primer edredoning de la edición lo protagonizan Samu y Elena 🔥



🚨 #LaIslaDeLasTentaciones11

🔵 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/bQffuwj7JH — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) December 1, 2022

A pesar de las ganas iniciales, la noche entre los dos no ha acabado como esperaban. Él le ha confesado a la soltera que se había 'rayado' y que por eso necesitaba parar. Cuando sus compañeros le han preguntado, Samuel ha explicado que no ha podido «culminar» porque le había venido Tania a la mente.