Era solo el primero de los muchos reproches que los dos se hicieron. Los dos han querido defender que lo que habían hecho con los solteros era menos grave de lo que había hecho el otro. A pesar de que ellos han avanzado en sus argumentos, el programa sí y ha llegado el momento de la decisión final. Samu ha empezado diciendo que tenía que pensar en él, «por mucho que le doliera». Y aquí ha llegado la sorpresa, ha decidido que se quería ir con ella. Estas palabras han hecho llorar a Tania, que tendrá que decidir ahora si quiere o no irse con él.

Otro de los momentos fuertes del programa ha sido el encuentro entre Javi y Álvaro. El soltero con el que se ha besado Claudia ha aparecido en la hoguera del novio de la participante burlándose de él por la intromisión que tuvo Javi en la villa de las chicas. «Vaya carrerita te pegaste el otro día. La peor carrera de la historia de La isla de las tentaciones gritando Claudia, Claudia, Claudia. Claudia está conmigo», le ha dicho el soltero.

La tensión ha ido en aumento cuando Javi ha alardeado de haber tenido siempre alguien que le preparase el desayuno por las mañanas. Álvaro le ha señalado que precisamente lo que Claudia quería era que cogiese más independencia. A continuación, Javi ha podido hacer tres preguntas a Álvaro con las que podía sacar información muy valiosa. Pero las respuestas del soltero no le han encajado del todo. «Vamos a tener que poner un polígrafo aquí y lo va a reventar. No me creo nada de este chico», ha dicho.