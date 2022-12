Faltan dos semanas para que este 2022 acabe y se despida, como cada año, con las campanadas. Una de las protagonistas de esa noche desde hace unos años es Cristina Pedroche, que se encarga de poner un punto de moda y expectación en este momento. Precisamente, la colaboradora de Zapeando ya ha publicado una foto en Instagram empezando la cuenta atrás para que la volvamos a ver junto a Chicote comiendo las 12 uvas.

A raíz de esta publicación, sus compañeros del programa de La Sexta, le han empezado a preguntar detalles sobre el vestido y de cómo será esa noche. «Hay una pista en este look, y es que no tiene nada que ver con el del día 31», ha bromeado. A pesar de que en un inicio no ha parecido dispuesta a decir nada más, Pedroche ha reconocido que el vestido aún no está terminado y que «a lo mejor no solo se cose». Esta es una de las primeras pistas del vestido de este año. ¿Se creará el vestido en directo como hizo en el desfile de París Bella Hadid?.

Otro punto que ha destacado y que se diferenciará de los años anteriores es que habrá mucho más espectáculo en el momento. «Si normalmente me quito una capa y hay un vestido, pues este año más». Sobre la temática que ambientará el momento, ha señalado que será «lúdico y sentimental» y que «hay un discurso maravilloso y muchísimo trabajo detrás».