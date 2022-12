Como ya es tradición, Cristina Pedroche visitó este pasado jueves el último programa del año de 'El Hormiguero' para revelar algunos detalles del vestido que lucirá el 31 de diciembre en las las Campanadas de Antena 3 junto al cocinero Alberto Chicote. El vestido de la presentadora es una incógnita cada Nochevieja, el secreto mejor guardado por la cadena. «Este año es el año», le avanzó nada más entrar en plató a Pablo Motos.

Nada más hacer su entrada en el programa y después de protagonizar un baile, Pedroche expresó su temor a hablar más de la cuenta del vestido que llevará para decir adiós al año 2022 y dar la bienvenida al año 2023. Un objetivo que no cumplió ya que acabó dando más detalles de los esperados sobre cómo será su look para este día tan especial. «Vuelven las transparencias, pista y bastante seria. Pero no tienen nada que ver con otros años... Casi 100 personas han participado en este vestido, es el año que más personas saben cómo es el vestido pero confío en que nadie ha dicho nada. Cada una ha puesto un trocito de ilusión y cariño, pero no lo han visto terminado o la idea terminada», aseguró.

«Voy a hacer una cosa que me llevan pidiendo desde el comienzo. ¿Qué me desnude? Más o menos... Hay un concepto y no siempre va unido a la ropa, digamos que es poca tela, sutil... En estos años además de moda se ha ido convirtiendo en arte y voy a tocar una disciplina que no he tocado nunca», añadió. A lo que Motos contestó: «¿Body painting?». «Me va a matar Josie», dijo la presentadora reconociendo que se había ido de la lengua.

¡EXCLUSIVA! La MEJOR pista que nos da @CristiPedroche sobre el estilismo que llevará en Nochevieja #PedrocheEH pic.twitter.com/U7sVIAme4l — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 22, 2022

«Es bonito y es fuerte. Habrá gente que lo entienda y gente que no, pero a los corazones de los españoles vamos a llegar... Y ya no puedo decir más. No paso frío porque llevo una capa, que puede ser la que han hecho las 100 personas. Madre mía, me van a echar. ¡Me voy a echar yo a mí misma!, He dicho lo más grande ya no digo nada más hasta el 31», añadió. La presentadora también contó que tardaran en pintarle entre dos y tres horas y explicó: «Es una cosa muy guay, divertida, con mucha poesía, es un concepto y un discurso que va a gustar... Es más sexy y más arte, ¡más todo! Hay una parte muy arte y una parte muy sexy, pero es que yo soy muy sexy».

Sobre el hecho de aparecer desnuda en televisión, Pedroche quiso dejar clara su postura y lanzó un mensaje de empoderamiento. «Sí, ¿por qué no? Estoy orgullosa de mi cuerpo, ¡me lo curro mucho! Tengo 34 años y me veo bien siempre. No sé, me gusto, la gente se molesta pero es verdad me gusto, me quiero y me caigo bien, he trabajado mucho para caerme bien. Me he escuchado mucho».

Así vive el 31 de diciembre

«El 31 me voy allí desde por la mañana. Desayunamos, ensayamos y todo con calma. Ten en cuenta que el equipo técnico no sabe cómo es el vestido y tengo que ayudarles con la iluminación y con todo», explicó. Motos le preguntó si es verdad que a las cinco de la tarde se encierra en su camerino para prepararse mentalmente: «Me encierro para estudiar, para interiorizarlo, para estar tranquila... Luego, hay muchas personas allí por lo que pueda pasar».

«Estoy acostumbrada a las críticas. Hay gente que no entiende que es entretenimiento, es un show, no hace falta raparme el pelo... Prefiero que me critiquen a mí a que se estén criticando las familias entre ellos, que en esta época... Yo quiero que la gente se lleve bien y estén felices», aseguró. Aun así, explicó que cada año tras la Nochevieja sufre un bajón. «En enero me dio bastante bajona, me tuve que encerrar en mi casa y estar meditando, haciendo mucho yoga y asimilando las cosas. Mi éxito es salir de la Puerta del Sol y decir 'ha salido bien, ha salido como tú querías y has disfrutado'. La audiencia no es algo que me compete a mí, hay directivos. Sobre todo es por el equipo».