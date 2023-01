Risto Mejide para no haber salido muy bien parado de las Campanadas. Al presentador le han llovido las críticas en las redes sociales por un desafortunado comentario que tuvo durante la emisión en contra de sus rivales de cadena para la cita, Ana Obregón (TVE) y Cristina Pedroche (Antena 3). Todo empezó cuando su pareja para recibir al 2023 en los canales de Mediaset, Mariló Montero, aseguró que para ella el año 2023 suponía un nuevo comiendo. «Decimos adiós a un 2022 lleno de aprendizajes, ¿no es así?», le dijo. «Bueno, en mi caso... yo creo que nuevos comienzos», le respondió ella.

El presentador no dudó en contestar a su compañera con las siguientes palabras: «¿Ah, sí? ¿Hay algo que anunciar? ¿Un embarazo? ¿La muerte de un ser querido? Eso siempre da audiencia», le contestó el publicista, haciendo sin duda referencia a dos de sus competidoras en las Campanadas. Por un lado, a Cristina Pedroche, que no hizo referencia de ninguna manera a su embarazo durante la noche, más allá de mostrar su incipiente barriguita. En cuanto a lo de la pérdida de un ser querido, se refería a Ana Obregón, que en los últimos años a perdido a su padre, su madre y su hijo Aless.

Las redes no han tardado en posicionarse en contra de Risto, al que le han llovido las críticas por su feo comentario en directo. «Lo que dice de Ana es feísimo»; «No todo vale, Risto»; «Qué ascazo de ser»; «Has perdido el respeto hacia una compañera de otra cadena»; «Me parece lamentable» o «Esta indirecta es demasiado cruel incluso para ti» han sido sólo algunos de los comentarios que le han dedicado los usuarios en Twitter.

Risto Mejide, a por la competencia en sus campanadas:



«Ah, sí? Hay algo que anunciar? Un embarazo, la muerte de un ser querido...? Que eso siempre da audiencia»pic.twitter.com/housy3B9CA — M 📺 (@casasola_89) January 1, 2023

Por el momento, el presentador no ha dicho nada al respecto de los sucedido. Y es que parece ser que no ha entrado al nuevo año con buen pie. En primer lugar, porque los datos de audiencia no sonrieron a la cadena, pero sobre todo porque Mejide sufrió una lesión que le ha obligado a ir al hospital. El resultado: un dedo roto. Telecinco tan sólo consiguió reunir a 1 millón de espectadores, mientras las criticadas arrasaron: Ana Obregón, junto a los Morancos, tuvieron a más de 3'7 millones de personas pendientes de ellos, aunque sin duda Cristina Pedroche y Chicote fueron los reyes de la noche con 5.235.000 telespectadores.

«Menuda hostia. Y no me refiero solo a las audiencias de las Campanadas, que también. Me refiero al dedo hecho añicos, para que luego digan que no me dejo la vida en cada proyecto. A veces no es imprescindible hacerlo mal para fracasar. Porque sigo pensando que hicimos en Nochevieja lo que teníamos que hacer. De cualquier modo, vivimos en un modo que olvida demasiado pronto los fracasos y solo habla, una y otra vez, de los éxitos. Y yo siempre he creído que deberíamos aceptar ambos por igual», aseguró el presentador en su cuenta de Instagram.