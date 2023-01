Mucho se ha especulado estos últimos días sobre el «bombazo» que tenía que anunciar la colaboradora de ‘Sálvame’ Belén Esteban. Aunque muchos de sus compañeros apuntaban a un embarazo, no se han podido equivocar más, ya que la noticia está más relacionada con su vida profesional que con su vida privada. Así lo confirmó este lunes en el programa, cuando anunció que este 2023 regresará a la gran pantalla con una nueva película de la mano de Enrique García-Atralla bajo el título de ‘Ukelele para dos’.

Visiblemente emocionada, la princesa del pueblo lamentó que no pudiera hablar mucho de la película, ya que se está grabando en este momento. «Estoy muy ilusionada porque sabéis que una película lleva mucho trabajo». «Estoy muy contenta por la oportunidad que me ha dado Enrique García-Atralla. Es un director extraordinario. Estoy muy contenta de poder decir que el año que viene voy a ir al Festival de Málaga», aseguraba.

Belén Esteban vuelve al cine: va a participar en una película interpretándose a sí misma#yoveosálvamehttps://t.co/ca04jNpNhe — Sálvame Oficial (@salvameoficial) January 9, 2023

Como ya ocurrió en la película 'Torrente', Belén Esteban se interpretará a ella misma. «Yo hago un papel de mí, pero hay algo que os va a sorprender mucho. Me sentí muy bien y muy cómoda. Las primeras escenas las grabé en Marbella. No voy a decir cuál es la otra localización porque sino… Ahora están grabando los actores y para primavera vuelvo a grabar yo. He tenido que estudiar bastante».

«Me ha hecho mucha ilusión esta propuesta. Cuando hice el papel en ‘Torrente’ no era el mejor momento de mi vida. Pero ahora estoy en un momento maravilloso, y lo he disfrutado un montón», recordó sobre su participación en la saga ideada por Santiago Segura.