La moda 'made in' Baleares se ha colado en Emily in Paris, la serie tendencia de Netflix. Emily Cooper, personaje al que interpreta Lily Collins, es una americana en París que ama la moda española, para prueba de ello los diferentes 'looks' de Zara que luce durante los capítulos de la última temporada que se estrenó el pasado 21 de diciembre. Además de mostrar algunos de los outfits del gigante de Amancio Ortega, esta vez han querido hacer un guiño a la moda de nuestras islas, ha sido gracias a las manoletinas de la firma menorquina Pretty Ballerinas.

Durante el el capítulo cuatro de la tercera temporada, Cooper se pasea por la capital francesa tras haber sido despedida de la empresa de marketing en la que trabajaba. Lo hace con uno de sus estilismo: leggings negros, una bomber de animal print en colores y unas bailarinas de cuadros vichy de la marca menorquina Pretty Ballerinas, una firma que lleva más de 100 años dedicándose a la fabricación artesana de zapatos. Según explica la marca en su web, cada par esta confeccionado artesanalmente en Menorca, en un proceso en el que intervienen más de sesenta manos. El diseño blanco y negro en cuadros vichy que llena la protagonista de la seria debe su nombre a Rosario Nadal, la socialité mallorquina, que se convirtió en princesa gracias a su matrimonio con el príncipe Kyrul de Bulgaria, es una de las musas de la marca. Además de las ex modelo que inspira el nombre, también son seguidores de la marca rostros tan conocidos como Olivia Palermo, Kate Moss, la reina Letizia, la princesa Leonor o Carlota Casiraghi. Modelo 'Rosario' de 'Pretty Ballerinas'. Y es que las seguidoras de la serie y del estilismo de Emily Cooper están de suerte. La marca está de rebajas, tanto en tiendas físicas como en la web, y las manoletinas que costaban 149 euros, ahora tienen un descuento del 50 por ciento y se pueden adquirir por 74,50 euros. Sin duda, se trata de un calzado ideal para lucir con vaqueros y no renunciar al estilo 'cool' de Cooper y, tampoco, a la comodidad.