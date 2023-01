Los cómicos Alberto Casado y Robert Bodegas conforman Pantomima Full, un canal de videos humorísticos de alrededor de un minuto de duración donde se destilan con ironía mordaz convenciones y lugares comunes en los que seguro te verás reflejado. Cada píldora está protagonizada por uno de los humoristas y cada 'gag' es rematado con una frase que satiriza la situación en cuestión. Algunos 'sketches' cuentan con la colaboración de personalidades como Leonor Watling, Martita de Graná o Valeria Ros.

Alberto Casado ironiza en este clip con la idealización de lo rural. Esa mitificación de los pueblos por parte de las urbanitas ratas de ciudad que mitifican los remedios naturales, los nombres como Herminio o Eustaquio o algo tan simple como el silencio. "He hablado con un paisano y me va a llevar luego en tractor", comenta al final del video. Humor de contraste para sentirte identificado el día que te fuiste de casa rural y te enfadaste por no poder coger Wifi en medio de un encinar perdido de la mano de dios.