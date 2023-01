Todo empezó como una broma y acabó como una experiencia para contar. Mar, una mallorquina de 26 años, ha contado a través de Instagram su experiencia en el programa First Dates, que se emite todas las noches en Cuatro. La joven cuenta que la idea surgió después de que unos amigos, Vicky Sergio, fundadores de la tienda palmesana Maricastaña les animasen a vivir la experiencia y después contarla. De hecho, Mar es una de las caras visibles de las redes de la marca y allí mismo ha contado su experiencia en televisión.

«Llegó un día que rellenamos el formulario bromeando. Y al cabo de un mes me llamaron. A partir de entonces, la gente de First Dates se puso en contacto conmigo para mandar mis datos y un vídeo. Poco después, me volvieron a llamar un lunes para grabar un jueves», explica en un vídeo que han publicado en Instagram. Y es que aunque fue todo un poco de casualidad, tras su paso por la televisión la mallorquina recomienda al cien por cien la experiencia.

«Te guste o no tu cita, te lo puedes pasar muy bien», asegura. La mallorquina cuenta que al llegar al estudio de grabación se encontró con producción, maquillaje y todo lo que supone la televisión y, finalmente le hicieron esperar en una sala su turno. «Subían otras citas y veías las caras de ilusión y de decepción», cuenta. Sobre los secretos que no se ven en pantalla cuenta que no se trata de una cena como hacen ver sino que es una comida. «Tuve suerte de comer a las 15 horas y tenía hambre. La comida está buenísima», apunta.

Sobre la cita, la joven cuenta que tuvo suerte en su búsqueda del amor. «Me trajeron a Rodrigo, un chico con el que pude hablar y compartir cosas y con el que me sentí muy segura». Durante la cita tuvieron mucho de que hablar. Respecto al sexo, Rodrigo le contó a Mar que había tenido bastantes relaciones serias y que había estado metido en una ‘sex-academy’ en la que había aprendido cosas fuera de los estándares de la normalidad. Incluso, le confesó que había hecho un taller de sexualidad femenina para hombres que le había encantado. A ella le pareció un tema muy interesante y tuvo la sensación de que debería ser una asignatura obligatoria en el colegio «para evitar desastres».

Mar cuenta que lo primero que hizo al salir de la cita fue llamar a sus padres y a sus amigos. «Estaba súper contenta, me lo había pasado muy bien y no había pasado nada de nervios. Mi padre es súper serio y lo primero que me preguntó fue qué había pedido para comer», cuenta entre risas la joven.

Y es que tal y como pudo verse en la cita al final decidieron darse una segunda oportunidad y volver a verse fuera. Tanto es así que en el vídeo que ha publicado en Instagram contando la experiencia al final aparece Rodrigo y dice: «¿Nos tomamos esa copa y nos ponemos al día de nuevo?». Pero Mar no lo aclara: «Lo dejamos abierto. Tendrá que esperar a próximos capítulos». ¿Habrá triunfado el amor?