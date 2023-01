¿Quiénes son los favoritos para ganar el Benidorm Fest?

El Benidorm Fest calienta motores y las redes sociales, las encuestas y los rumores se disparan. La edición 2023 del festival, que el año pasado coronó a Chanel como vencedora, cuenta con 18 aspirantes a llevarse el Micrófono de bronce y a representar a España en Eurovisión. La primera semifinal que albergará el Palacio de los Deportes La Illa de Benidorm, el 31 de enero, contará con las actuaciones de Agoney, Alice Wonder, Aritz Aren, Fusa Nocta, Megara, Meler, Sharonne, Sofía Martín y Twin Melody; mientras que en la segunda, el 2 de febrero, serán Alfred García, Blanca Paloma, E'Femme, Famous, José Otero, Karmento, Rakky Ripper, Siderland y Vicco. Solo 8 llegarán a la final. ¿Pero quiénes son los favoritos? Vamos a averiguarlo.

Miriam Nares Signes, conocida artísticamente como Fusa Nocta, trae uno de los temas más transgresores de la segunda edición del Benidorm Fest 2023 y con más posibilidades de llevarse el triunfo. Fusa Nocta se dio a conocer en 2019 durante su participación en el concurso Factor X. Entonces tenía 23 años y consiguió dejar sin palabras al jurado, con Risto Mejide dándole «el sí más grande que he dado nunca».

Miriam Nares Signes, conocida artísticamente como Fusa Nocta. FOTO: Valero Rioja

Influenciada por artistas como Amy Winehouse, Gata Catana o Lauryn Hill, Miriam llevaba escribiendo poesía desde los 15 años y rápidamente se lanzó a componer sus primeros temas. Mi Familia es la canción con la que la de Gandía intentará representar a España en el Festival de Eurovisión. El tema mezcla los ritmos de trap y flamenco con el rap y la electrónica, un combo de sonidos con el que Fusa Nocta luchará por ganar la preselección española. Lleva semanas presentando pequeños detalles de su actuación y, si el guion no cambia, es la rival a batir.

Agoney (Adeje, Tenerife, 1995), salido de la factoría Operación Triunfo 2017, es tan criticado como querido por el gran publico. No es la primera vez que se postula para representar a España en Eurovisión. En 2018, cuando se encontraba dentro de la academia de Operación Triunfo, participó junto a Miriam Rodríguez en la gala especial para escoger al representante de España en Lisboa 2018. Los dos cantaron Magia, un tema compuesto por los artistas David Cantero, ex de El canto del loco, Diego Cantero de Funambulista y Tato Latorre. Finalmente fue Tu canción de Amaia y Alfred la elegida por los espectadores.

Agoney presenta 'Quiero arder'. FOTO: Valero Rioja

Tras vencer en marzo en la última edición de Tu cara me suena y pasar por Dúos increíbles en La 1, el cantante canario ha presentado Quiero arder al Benidorm Fest, compuesta por él mismo y Blackpanda. Esta canción de alta temperatura se construye sobre un juego de violines que se fusionan en una base de electrónica impredecible y multisensorial es la apuesta de Agoney para seducir al público con este capricho tan atrevido como sincero. Ha gustado más a nivel internacional que en España, pero tiene una legión de fans dispuestos a apoyarle.

Alicia Climent Barriuso, conocida artísticamente como Alice Wonder, no solo canta, sino que compone y toca la guitarra y el piano. Intentará viajar a Liverpool con la canción Yo quisiera, un tema indie alternativo con influencias de dream pop. La cantante, que nació en Madrid en 1998, inició su carrera empezó a través de las redes sociales, donde colgaba pequeños vídeos de canciones. Más tarde, en 2017, ya lanzaba al mercado su primer LP Take Off, que incluía canciones como Run Run o Like Mornings.

'Yo quisiera' es la canción de Alice Wonder para el Benidorm Fest 2023. FOTO: VALERO RIOJA

En palabras de la artista, Yo quisiera es la tormenta interior que ocurre dentro de alguien que desiste de intentar entender el mundo, simplemente vive en él. «Parece que el mensaje es pesimista, pero realmente es positivo, es continuista, se inclina a la fe pese a la incongruencia de la vida misma», añade Alice Wonder. Su poderoso directo es su talismán para convencer al jurado de que su balada intimista es la opción ideal para Liverpool 2023. Sus opciones de vencer no han dejado de crecer en las últimas semanas.

El canario José Otero participa en el Benidorm Fest 2023 con Inviernos en Marte, una power ballad con la que pretende emocionar a toda Europa. El canario ya conquistó México, donde participó en el talent musical de La voz. ¿Conseguirá conquistar a los españoles? Su experiencia sobre el escenario puede ser su gran baza de cara a la próxima edición del Benidorm Fest. Su paso por el programa en 2019 le abrió las puertas de la industria musical. El cantante canario fichó por Warner Music México. Tiene varios sencillos publicados y ha colaborado con grandes artistas como Karen Méndez y el tema Qué haríamos los viernes.

Inviernos en Marte es la canción de José Otero. FOTO: VALERO RIOJA

En palabras de Otero, Inviernos en Marte habla de un amor imposible y de rendirse ante saber qué has perdido a alguien. «En vez de hablar desde la pena, te empoderas para asumir que la historia de amor se ha terminado», añade el canario. Los mentideros no dejan de repetir que es el black horse de la edición al presentar una balada que se diferencia, y mucho del resto de competidoras. Esto, unido a su increíble directo y a la promesa de la puesta en escena de su actuación no dejará indiferente a nadie, hace que haya que tenerle muy en cuenta, aunque sea un desconocido para el gran público.

Por último despunta Vicco, nombre artístico de la catalana Victoria Riba. Participa en el certamen alicantino con Nochentera, una pegadiza canción con la que pretende hacernos olvidar de las cosas malas que nos rodean y disfrutar de la vida. La joven de 26 años tenía solo nueve años cuando empezó a tocar el piano, dos meses después ya había compuesto su primera canción. Desde entonces, la música se ha convertido en el motor que marca el ritmo de esta barcelonesa.

Nochentera, compuesta por Vico junto a Rubén Pérez Pérez y Joan Valls Paniza, es una canción que habla sobre ese momento en el que te gusta una persona y haces lo que sea para verla. «En ese caso monto una fiesta en mi casa y cuento todo lo que va pasando en esa fiesta, desde cómo me preparo, a lo grande que es la cola de gente que está esperando para entrar, y el momento en el que me encuentro con esa persona», explica Vicco.

Vicco, Victoria Riba. FOTO: VALERO RIOJA

La canción se hizo viral nada más publicarse y acumula más de un millón de escuchas en Spotify, la más escuchada de las 16 canciones del Benidorm Fest de largo. Sus detractores critican que «no es una canción para competir en Eurovisión», Vicco tendrá que convencerles de lo contrario con la ayuda del bailarín Marshall, que se ha ocupado de la coreografía de esta canción.

La primera semifinal del Benidorm Fest se celebra el martes 31, la segunda el jueves 2 y la gran final, el sábado 4. Mónica Naranjo, Inés Hernand y Rodrigo Vázquez serán los encargados de presentar estas galas en las que el jurado (50 %) y el público (50 %) elegirán al representante español del festival.