Tras dos semanas de baja a causa de una gripe de las de órdago, me reincorporo al trabajo con el deseo de que os encontréis bien. Lo bueno que tienen las gripes es nada. Todo es malo. Cama, fiebre, mal estar general, que no se te acerque nadie a tu alrededor para que no le contagies…. Tampoco te apetece leer, piensas que solo van a ser dos días, pero ves que no; que son más. Doce como mínimo en mi caso. Y encima, como se corre la voz de que estás griposo, tampoco te llaman ni los de siempre. En realidad, no te llama casi nadie. Como mucho, recibes unos cuantos whatsapps, lo cual es comprensible. Porque ¿qué le vas a decir a un griposo, salvo desearle que se mejore? Por eso te pasas los días con tu mujer, que es quien verdaderamente te cuida y, ¡hala!, a mejorarse...

Porque tampoco la tele te suele entretener mucho durante estos días –¡estoy de lo de Shakira y Piqué hasta el gorro, igual que del chófer de Teresa Campos!–, y tampoco es cuestión de meterse en Facebook para ver qué cuentan los de siempre, o qué foto sacan, también los de siempre. Luego, a medida que vas mejorando, vas retomando algunos hábitos que habías apartado, yo, por ejemplo, el de la lectura. No sé por qué he vuelto a releer La guerra del fútbol, de Kapuscinsky… Bueno, sí, lo he vuelto a leer porque a Kapuscinsky se le puede leer las veces que sean necesarias, y esta obra en concreto, que son varios libros en un libro, más todavía. Y encima he dejado empezado otro, Viajes con Heródoto, que igual remato en cualquier fin de semana aburrido que se me presente… O lo dejo para otra gripe. ¡Ah, bueno….! También he leído algunos versos del libro que han escrito a cuatro manos Carlos Ordinas y Maribel Racedo, y que han titulado Tres palabras, las palabras que les han inspirado.

Pues eso, que ya estamos aquí de nuevo.... Se hizo con el público Madò Pereta estuvo el pasado domingo en el programa Fiesta, de Tele 5, presentado por Emma García. Su aparición en el mismo fue una sorpresa. De pronto, con moño, abanico y una ensaimada, apareció entre el público, comenzó a hablar de sus cosas, trató de explicar a la audiencia lo que significaba Madò, demostró que, a su manera, está muy puesta en cuestiones del corazón y... Pues que nos tememos que se va a convertir en una colaboradora fija, o cuando menos asidua, del espacio. Entre otras cosas porque a Emma le cayó muy bien. Hay que decir que todos se lo pasaron muy bien con sus ocurrencias.... Por ello nos alegramos por Madò Pereta. Porque a costa de trabajo y constancia, se está haciendo un hueco en la escena nacional, ya sea en teatro, ya sea, como ahora, en una de las cadenas con más audiencia, en un programa que también la tiene, más que por lo que cuenta, por cómo lo cuenta.

Pues felicidades, Madò Pereta. De ahí a Hollywood no hay más que un paso. Boda en Andratx El escultor Carlos Terroba y la fotógrafa Isabel Martín, ya son marido y mujer. Vaya desde aquí nuestra más cordial felicitación a los amigos, y artistas –escultor y fotógrafa– Carlos Terroba e Isabel Martín. Y es que se han casado. Sí. Fue hace algo más de una semana, exactamente el día de Sant Sebastià, en el Port d’Andratx. Fue una boda íntima, con pocos asistentes: la hija de él, Terry; los testigos, Marilén Quetglas y Manel Reyes; y Katia Rouarch, la regidora que los casó, además de Fiona, su perrita carlina, que fue la portadora de las alianzas. Finalizada la ceremonia se acercaron al Port d’Andratx, donde se ubica una de las esculturas con forma de corazón de Carlos, para hacerse las correspondientes fotos. A continuación se celebró el almuerzo en un conocido restaurante del Port, del que disfrutaron todos. Como quitada de cuajo Ya podrían arreglar la acera que hay frente al busto de Aurora Picornell... ¿Alguien, con mando en plaza, ha reparado que en es Molinar, frente al busto de Aurora Picornell, hay una acera a la que le faltan muchas baldosas? Es como si de repente hubiera llegado una ola y se hubiera llevado la mitad del embaldosado. Y ya no nos metemos con la media docena de contenedores de basura que se alinean por delante de la pared de la derecha, sitio inadecuado para ubicarlos en un paseo a no ser que en verano, sobre todo, cuando aprietan los calores, y acrecientan los malos olores, se intente atufar a los vecinos que pretendan disfrutar del parque y de sus asientos…