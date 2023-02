Kiko Rivera ha sido el invitado una vez más de La Resistencia. El hijo de Isabel Pantoja repitió este martes en el programa de David Broncano y ha aprovechado su asistencia al formato para hacer balance de este 2022, un año que ha estado marcado por sus desencuentros familiares y sus problemas de salud. El artista derrochó espontaneidad y volvió a contestar a la mítica pregunta de cuánto dinero tiene en el banco: «Me lo he gastado todo ya, para que no se lo quede nadie», dijo entre bromas. Y es que, tal y como indicó, desde su visita en julio de 2021 ha perdido bastante dinero por culpa de las criptomonedas: «Ya te conté que tenía inversiones en las criptomonedas y me ha ido como el culo... Compré Luna y a los tres días desapareció la hija de puta. Metí pasta y desapareció todo. Ya no invierto más».

Eso sí, aseguró que no se le da bien gestionar el dinero: «No me sé organizar muy bien. Yo me he arruinado dos veces en mi vida. Ahora no estoy arruinado». Y es que, tal y como confesó, es su mujer Irene Rosales la que se encarga de la economía familiar. A pesar de todo, decidió asistir al formato de Movistar + de forma gratuita: «Estaba pensando en tu representante, que sabrá que si esta misma entrevista la das en otro sitio te pagan una pasta que flipas. Sin embargo, tú estás contento y ese señor ha perdido una cantidad de dinero hoy...», le agradeció el humorista. Las fiestas de @riverakiko en Cantora Si ponéis Telecinco estos días, vais a ver este corte a fuego. No me pierdo ese LAST DANCE de Cantora, Kiko. Quiero ir sí o sí. pic.twitter.com/ObQM3vGIQY — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) January 31, 2023 El artista, además, mandó un mensaje a Telecinco: «Te lo digo de corazón. Prefiero venir 100 veces gratis aquí, que una más allí. Te lo juro, en serio». Kiko también comentó uno de los temas del momento, el de Shakira con Bizarrap. Broncano le propuso entre bromas lanzar su propia versión con su madre: «Si tú haces una como la de Shakira, pero tirándole 'beef' a tu madre, flipas». «Me imagino a mi madre respondiéndome en plan bestia», respondió Kiko.