Jordi Évole visitó este jueves El Hormiguero para presentar la nueva temporada de Lo de Évole, y fue allí dónde habló sobre su relación desconocida con Isabel Preysler. «Por lo visto te pasas tardes y tardes y tardes en la casa de Isabel Preysler», le dijo Pablo Motos. A lo que el catalán contestó entre bromas: «Se ha quedado soltera y hay que aprovechar». Para después aclarar: «La verdad es que tardes y tardes creo que es una exageración, pero nos conocimos hace como dos años y nos hemos caído bien. Los dos sabemos que venimos de mundos muy diferentes».

Évole contó que le había propuesto a Preysler grabar un vídeo cómico haciendo referencia a la canción de Shakira y Bizarrap contra Gerard Piqué, ya que el tema salió unos días después de la ruptura entre Isabel y Mario Vargas Llosa e iba bien aprovechar su situación. «Mi idea era que ella también hiciese una canción contra Mario, igual que Shakira ha hecho una canción contra Piqué. Ella, como una señora, con esa elegancia, me decía 'Jordi, tienes unas tonterías...'. No pudo ser», aseguró.

De hecho, aprovechando que Tamara Falcó es colaboradora del programa, Motos le preguntó sobre la relación del presentador con su madre. «Sí, eso es así, pero no me ha contado lo de la canción. Como si no tuviéramos suficiente ya en casa...», dijo. «Yo no sé hasta dónde llega la relación de tu madre conmigo, yo no me lo tomo como nada serio. Yo creo que con esta amistad que estamos cultivando, me tendréis que invitar a una boda. Yo lo dejo ahí. Algún chico de barrio necesitaréis para esa boda», dejó caer Évole, en referencia al enlace de Falcó con Íñigo Onieva.

El próximo domingo 12 de febrero será el estreno de esta nueva temporada de Lo de Évole y lo hará con una road movie junto a los hermanos Muñoz, conocidos como Estopa. De hecho, la noche terminó con la sorpresa que el programa le tenía preparado a su invitado, ya que los Estopa estaban esperando para salir al plató.