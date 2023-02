Carlos Alsina fue el invitado de este lunes por la noche en 'El Hormiguero' para celebrar el Día Mundial de la Radio. Los presentadores de Atresmedia, de televisión y de radio, estuvieron un rato hablando sobre distintos temas de actualidad y acerca de los líderes políticos de los principales partidos en España. Tras hacer un repaso por este año de precampaña electoral y hablar de la figura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Alsina quiso conocer como afrontaba Motos las críticas personales.

«¿Cómo te encuentras, Carlos?», le preguntó Motos, a lo que Alsina, antes de contestar, quiso también conocer la situación anímica del presentador de 'El Hormiguero'. Y Pablo contestó: «Pues yo estoy bien, recibiendo siempre ostias de un lado y de otro... Me siento como en una película de Bruce Lee, poniendo todo el rato la cara», aseguro el conductor del programa de Antena 3. En este sentido, Alsina también desveló el motivo por el que abandonó Twitter: «Tenía la doble sensación de que me quitaba mucho tiempo y me distorsionaba la jerarquía de la importancia de las cosas que suceden. Lo fundamental de un programa de actualidad es tener claro qué temas son importantes».

Sobre Pedro Sánchez, el conductor del programa de radio de las mañanas aseguro: «es muy complicado colocarle ideológicamente. Me resulta muy difícil. Depende del mes, año y coyuntura electoral. Hay cosas que él entiende de izquierdas que a mí no me lo parecen. No sé que tiene de izquierdas abaratar las penas de corrupción». Y añadió: «Llevamos tres años y solo hace entrevistas en una cadena y en un programa. Esto no es nada contra Àngels, pero es anómalo que suceda. No es que no venga conmigo, es que no va a ninguna más», afirmó.

Alsina explicó que este lunes, Día Mundial de la Radio, fue una jornada especial en la que los directores de los tres programas principales matinales de radio (Alsina en 'Más de Uno' de Ondacero, Carlos Herrera en 'Herrera en Cope' y Àngels Barceló en 'Hoy por Hoy' de la SER) se juntaron para compartir un rato juntos e intercambiar anécdotas, en una imagen de unión entre los distintos competidores.