Miguel Bosé revela en 'El Hormiguero' qué le pasa a su voz

El programa de El Hormiguero ha tenido como invitado a Miguel Bosé. El cantante ha acudido al late night de Pablo Motos para presentar Bosé, una serie que repasa su vida tanto personal como profesional y que este viernes se estrena en la plataforma Skyshowtime. El cantante muy polémico por sus declaraciones sobre el coronavirus y sus encontronazos con la prensa se ha sincerado sobre varios temas que han sacudido su parte más personal, desde su problema con las drogas a su problema en la voz que tanto se ha comentado. La mayoría de programas del corazón han hecho un análisis del cambio de voz de Miguel Bosé en estos últimos ocho años. Tras varias especulaciones, el actor ha respondido a lo que él define como «una tortura».

En la entrevista con Pablo Motos, el cantante ha confesado cómo puso fin a su adicción: «un día subiendo las escaleras hacia un ensayo le dije a mi tour manager se acabó todo. Hace doce años que ni bebo ni fumo ni nada de nada». El conductor del programa aprovechó la comodidad dle invitado para preguntarle un tema que ha indignado a muchas personas durante la crisis sanitaria. «Tenemos que hablar de libertades. Emití mi opinión y mi criterio porque tenía mucha información. Ese derecho constitucional, que nos ampara de expresarnos había desaparecido. En la Transición teníamos más slibertades que ahora. Con un tuit me puse en contra de todos los partidos: PSOE, PP, Podemos, Vox y su puta madre...». Y zanjó: «Mis amigos me decían que con un tuit me había puesto en contra a toda España».

Sin embargo, el tema predominante fue su sinusitis crónica: «en el 99 tengo un accidente de coche terrible, se estallaron dos vértebras y ahí no se puede hacer nada. Pasan 23 años y una mañana no me puedo levantar del dolor. Voy al hospital y me hacen una tomografía, pedí que me la hicieran hasta arriba porque tenía artrosis. Me hicieron una operación de siete horas, estaba destrozado».

Bosé siguió contando su terrible experiencia: «uno de los médicos que me atendió me contó que esa sinusitis crónica me la podían quitar. Ahí me dijo el doctor 'hemos encontrado la causa que te provoca las infecciones y que hayas perdido la voz'. Le dije, ¿si me operáis voy a recuperarla? Y su respuesta fue muy clara: sí». El cantante finalente contó qué era lo que le provocaba las infecciones y su pérdida de voz: una muela. «Durante ocho años pensamos que era el pulmón, las consecuencias del estrés... pero estos señores (los médicos) me quitaron esa muela y mi voz ha vuelto».

También confesó todas las trabas por las que tuvo que pasar hasta que encontraron la raíz del problema: «lo probé todo. Ocho años viajando con una miseria en el alma tremenda. Pensaba Dios, si no quieres que cante, ya he cantado mucho, pero por lo menos devuélveme la voz para que mis hijos sepan el timbre que tiene su padre». Finalmente, Bosé va recuperando poco a poco su voz y ha puesto fin a «su tortura»: «el foniatra me ha dicho que en este tiempo me he tragado la voz y poco a poco volverá a mis plenas facultades. Me han dado un año de recuperación de espalda y de voz. Para el año que viene si Dios quiere...».