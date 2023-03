Sebastián Yatra revela cuánto sexo ha tenido el último mes en ‘La Resistencia’

Sebastián Yatra ha hablado como nunca sobre su vida privada y se ha sincerado con David Broncano. El cantante acudió la noche del lunes a La resistencia y respondió a una de las míticas preguntas del humorista: cuántas relaciones sexuales has tenido en los últimos 30 días. El artista, que mantiene desde hace meses una relación con Aitana Ocaña, ha sorprendido a la audiencia con su claridad. «He perdido la cuenta», contestó el colombiano entre risas. Entonces David quiso saber qué día dejó de contar: «¿A qué altura del mes la perdiste? A los dos días pensaste que ibas... Da un dato».

«Es mentira, pero creo que en el último mes unas veintitantas», aclaró el cantante. Pero no todo fueron risas, durante la entrevista Yatra sufrió una caída que asustó el presentador. Tras interpretar su nueva tema Una noche sin pensar, Broncano le lanzó un balón que intentó rematar y cayó al suelo. Eso sí, el músico rápidamente tranquilizó al público y aseguró que se encontraba bien, es más, quiso demostrar sus dotes con el balón y pidió que se lo volvieran a lanzar para demostrar que lo podía hacer mejor.

Te regalo un ábaco para llevar la cuenta, rey. Eso o ir apuntando en un post it de la nevera. @SebastianYatra pic.twitter.com/yVHiGzONHR — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 20, 2023

La semana pasada Sebastián estuvo en un programa de la competencia, ya que acudió a El Hormiguero. A pesar de que él no quiere hacer declaraciones sobre su vida sentimental, las imágenes junto a Aitana en su viaje a París, en la boda de Leele Pons o en sus vacaciones en Miami demuestran la complicidad que tienen. Pablo Motos aprovechó su visita para intentar sacar el tema de su noviazgo: «No sé si conoces a una tal Aitana. Una chica muy guapa, con flequillo...». Ante la incómoda pregunta, Yatra contestó esquivo: «La conozco sí. Y a Eva González también». Entonces, Pablo decidió no insistir sobre su vida amorosa.