Este domingo, Jordi Évole entrevista a las 21:25 horas en laSexta a Juan José Ballesta, quien reflexiona sobre su éxito como actor. Y es que Ballesta fue todo un fenómeno fan al convertirse en 'El bola', personaje que le llevó a ganar un premio Goya como mejor actor revelación. El de Parla explicará lo que fue para él volverse tan famoso de repente con 13 años, los motivos por los que aparcó su carrera en la interpretación y sus desapariciones de la vida pública, la última tras su paso por MasterChef Celebrity.

En las promociones del programa que han lanzado en redes sociales ya se puede ver como el actor recordará junto a Jordi Évole cómo cambió el cine para trabajar de marmolista por 700 euros al mes. El periodista comienza preguntándole por cómo fue convertirse en el «Justin Bieber español». «Dije: Hasta aquí hemos llegado, se acabó el cine», contesta el actor. Añade que cambió su carrera en la industria cinematográfica por «trabajar el mármol por 700 euros al mes».

Además, carga contra algunos de sus compañeros de profesión y las quejas que a veces reciben. «Mi padre ha trabajado toda la vida en la obra y nunca se ha quejado y luego te encuentras con estos actores que se quejan por todo. Pero, ¿qué haces? Si tienes una vida de privilegiado», protesta, antes de proponer el envío de «esta gente» a «trabajar en la obra».

Y es que Juanjo Ballesta también ha reconocido que no se le caen los anillos por trabajar en cualquier otra cosa: «Mi amigo Ángel me llama para montar hornos y me voy con él, para estar en casa aburrido...». Cuando Évole le pregunta qué piensa la gente cuando le ve montando hornos, Ballesta responde divertido: «La gente flipa».

Évole también aprovecha para sacarle una portada de la revista SúperPop y recordare que fue todo un ídolo para las jóvenes. «Siempre he ayudado a mi gente», contó Ballesta, al que le cuenta que siempre que ha hecho una peli ha llamado a sus amigos y familiares para preguntarles si les podía ayudar. De hecho, él mismo acaba confesando que el Goya por el personaje que le llevó al estrellato acabó regalándoselo a un amigo.