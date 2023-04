Dulce María Barroso, de 'La Voz Kids': «La música es alegría»

Al cantar me siento muy cómoda. La música me transmite alegría, energía y poder», así define Dulce María Barroso Pagea (Vilafranca de Bonany, 2012) su conexión con la música. Esta joven artista mallorquina es una de las concursantes de la nueva edición de La Voz Kids, el talent show musical de Antena 3 que busca la mejor voz infantil del país, y que comienza a emitirse este sábado, a las 22.00 horas, con Aitana, Rosario, Sebastián Yatra y David Bisbal como coaches.

Dulce vive en el municipio de Sant Joan y es alumna del CEIP Son Juny. Aunque desde muy pequeña «cantaba más que hablaba, me encantaba Mammy Blue, de José Mercé, no paraba de cantarla», fue en la escuela donde descubrió su pasión y talento musical. «En las clases de arte siempre ponían una canción de relax muy bonita mientras pintábamos. Me la acabé aprendiendo, empecé a cantarla y una profe se sorprendió mucho con mi voz», explica Dulce, que cantó esa misma canción en homenaje a Josep Roig Bauçà, conocido como Don Pep y director del centro durante tres décadas, víctima del coronavirus. Fue entonces cuando todos sus vecinos y compañeros de colegio le animaron a apuntarse a clases de canto.

Formación

Dulce mejora ahora su técnica en Factoria de So, además de aprender a tocar la guitarra eléctrica en la Escuela de Música Javi Cuenca. «Aprender a cantar no es difícil, solo debes seguir lo que aconseja la maestra y ensayar cada día. Tienes que ser constante. Y si algo no sale, hay que practicar hasta que salga», explica Dulce, a lo que su madre, Carolina Pagea, añade: «Lo coge todo muy rápido, tiene buena tonalidad de voz. Por mi experiencia en la vida, que mi hija participe en un programa de televisión no me achica ni me da reparo. Porque le inculcamos que, si un día llega a algo, vamos a seguir siendo como somos, gente natural».

Dulce María posa junto a su madre, Carolina Pagea.

Dulce es una cantante ecléctica y disfruta con todo tipo de géneros: «Me gusta mucho el flamenco, un poquito el rock, y en especial la banda Kiss, y artistas como Rosario, Aitana… Aunque mi estilo es la música pop, me gusta como la canto y me siento cómoda», explica. Entre sus cualidades musicales, destaca su tono de voz: «Cuando levanto la voz me siento poderosa, siento que transmito mi energía».

Dulce es una cantante con las ideas claras y no deja que el miedo le arrastre: «Miedo no tengo, pero debo reconocer que antes de salir sí tienes algo de nervios. Pero cojo aire y lo saco, pienso en que todo va a salir bien, salgo al escenario y doy lo mejor de mí. Cuando estoy a punto de cantar pienso en mis padres, porque me aportan tranquilidad», explica la niña, que también tiene sus secretos y amuletos. La llaman ‘la niña del sombrero’, y es que, como el gaditano El Barrio, siempre lleva uno puesto: «Empecé a llevarlo con cinco años, me lo compró mi padre y ahora tengo una colección. Mira que no me gustan los gorros, porque me pica la cabeza, pero el sombrero me da suerte, paz y seguridad».

Dulce María, en el plató de Antena 3.

Al principio sus amigos no se creían que Dulce estuviese participando en los cásting de La Voz Kids, «me decían que no podía ser de ninguna manera, que era supermentira. Hasta que salió el anuncio y dijeron ‘Dulce tenía razón, tendríamos que haberla creído’». Ahora tiene claro su sueño: ser cantante profesional, pero también tiene un plan B. «Tengo que seguir estudiando, porque si quieres algo no llega volando. Si no fuese cantante me gustaría ser profesional de la guitarra eléctrica. Me gusta como suena. Con púa es más fácil de tocar, porque no te haces daño, pero yo ya estoy acostumbrada a tocarla con las manos».

Pero el estreno musical de Dulce no es en La Voz Kids, ya que ha cantado en verbenas con Fenómenos Band, así como con Tomeu Penya, en su último concierto en Vilafranca. Si tuviese la oportunidad de hacer un dúo con algún artista famoso, escogería a Rosario: «Soy fan desde que era chiquitica. Fui a un concierto con mi madre y mi hermana Estrella. Siempre canto Marcha o Muchas Flores», afirma.

Con todo el pueblo volcado, el próximo sábado se reunirán en la plaza de la Constitució de Sant Joan para ver juntos el estreno, pero antes, a las 21 horas, la joven hará gala de su voz, e interpretará temas como Qué bonito, de Rosario Flores; Me quedo contigo, de Rosalía; Entre sombras y sombras, de Antonio Orozco; A mi madre, de La Hungarilla; Vida de rico, de Camilo; Illes dins un riu, de Tomeu Penya, y Cuando brille el sol, de La Guardia. «Me siento orgullosa de cantar en mi pueblo y que la gente pueda escucharme. Me gustaría que me conociesen en toda Mallorca, me hace mucha ilusión que venga la gente que pueda, sobre todo las personas que me quieren y que sigan el programa», concluye Dulce María.