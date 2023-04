¿Por qué Australia participa en Eurovisión?

Más de 14.000 kilómetros y ocho horas separan Europa y Australia, pero ello no impide que estos últimos participen en Eurovisión, la cita televisiva no deportiva más vista en el mundo. Sin embargo, a muchos les parece extraña e, incluso, «inoportuna» la participación australiana. Pero tiene un motivo Eurovisión es el mayor evento televisivo no deportivo del año a nivel mundial y llega desde 1984 a las Antípodas. Desde ese año, la televisión pública australiana emite en directo la gala final y los «eurofans» no han parado de crecer.

Sin embargo, el verdadero idilio entre Australia y Eurovisión comenzó en 2014, cuando Dinamarca (la organizadora aquel año del concurso) invitó a actuar a Jessica Mauboy, una cantante australiana. No participaba en el concurso, pero solo con esa actuación, la emisión logró sumar más de 2,7 millones de telespectadores australianos. El año siguiente, en 2015, con motivo del 60º aniversario del concurso y tras los buenos datos de audiencia, Europa invitó por primera vez a Australia a participar en Eurovisión. Noticias relacionadas Eurovisión 2023: ¿Por qué Nieves Álvarez no dará los puntos de España tras 5 años? Eurovisión 2023: ¿Cuántas veces ha ganado España? Este 2023, el representante australiano que llevará a Liverpool (Reino Unido) es Voyager. La banda será la encargada de defender y representar al país en el festival musical más importante a escala internacional con su tema Promise. Toman así el relevo de Sheldon Riley que en 2022 cantó una balada llamada Not the same y quedó en desumoquinto lugar al recibir 125 puntos. Desde que participa en el concurso, Australia la mayoría de veces ha quedado entre los primeros 10 concursantes. Su mejor resultado fue en 2016 con Dami in en Suecia, cuando quedaron segundos. También quedaron quintos en 2015 y novenos en 2017 y 2019. Y si gana Australia, ¿dónde se celebraría? Mucha gente se pregunta en caso de que Australia ganara Eurovisión qué pasaría. Según las normativas del propio concurso musical, si la vencedora es Australia no podría celebrarse en el país, pues contraviene las normativas del propio festival (que obliga a celebrarlo en suelo europeo). Ante ello, el gobierno de Australia firmó un acuerdo con Islandia para, en caso de victoria, celebrar Eurovisión en Islandia.