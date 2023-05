Blanca Paloma arrasa allá donde va. Enamoró en el Benidorm Fest con su Eaea, no ha dejado indiferente a nadie durante las fiestas eurovisivas a las que ha acudido por toda Europa y los primeros ensayos sobre el escenario de Liverpool auguran una posición alta el próximo sábado día 13, en la final de la canción. Este año sin duda hay un gran nivel entre los países y podemos decir orgullosos que España se encuentra entre las favoritas. Pero no significa que la victoria sea fácil. Varios países han hecho los deberes, y la competencia por llevarse a casa el famoso Micrófono de Cristal es feroz.

A la chita callando, Blanca Paloma se mantiene quinta en las casas de apuestas en mitad de los ensayos. Solo Pastora Soler logró rascar un octavo puesto en las apuestas de pago allá por 2012, logrando al final un meritorio décimo puesto en la final. Chanel y su famoso SloMo llegaron al tercer puesto el año pasado, misma posición que logró en las casas de apuestas. Pero este jueves Blanca Paloma pondrá toda la carne en el asador durante la segunda semifinal de Eurovisión, donde será entrevistada como miembro del Big 5 y se podrán ver 40 segundos de su esperada actuación.

A pesar de los buenos presagios para España, hay un grupo de canciones que suenan fuerte para arrebatarle el preciado Micrófono de Cristal. Francia intentará que La Zarra, con su muy francesa Évidemment, vuelva al top 5; Italia deslumbra con Marco Mengoni y su Due vite, una balada elegantísima; Suecia, la potencia eurovisiva desde hace años, busca su séptima victoria en el certamen para igualar el récord que ostenta Irlanda con la ya vencedora Loreen; y Finlandia aspira a su segunda victoria tras el triunfo de los 'monstruosos' Lordie en 2006 con el carismático Käärijä y su pegadizo Cha cha cha. ¿Quién vencerá?

Suecia

Los suecos aman Eurovisión y el país lleva años siendo LA potencia eurovisiva. Acumula seis victorias y se mueren por lograr la séptima e igualar el récord que ostenta Irlanda. Ganaron por primera vez con Abba y su inolvidable Waterloo en 1974; volvieron a hacerlo diez años después con los hermanos Herreys y su pegadizo Diggi-Loo Diggi-Ley; continuaron en 1991 con Carola y Fångad av en stormvind en 1999 con Charlotte Nilsson y Take me to your heaven. Lograron un nuevo Micrófono de Cristal con Loreen y su Euphoria en 2012 y con Måns Zelmerlöw y Heroes dos años después. El año pasado quedaron cuartos con Cornelia Jacobs.

Un momento de la actuación de Loreen. FOTO: EFE/ADAM VAUGHAN

En Liverpool acarician de nuevo la victoria, y otra vez con Loreen, que ya salió victoriosa hace 11 años, en la edición del 2012. En esta ocasión sustituyendo Euphoria por su nuevo tema, Tattoo, una canción aún más intimista que triunfó en el Melodifestivalen, la preselección eurovisiva más famosa, que incluso llega a tener más audiencia que el propio festival de la canción, gracias a su puesta en escena tan única. A pesar de que ha tenido que cambiar parte de su puesta en escena para adaptarla al escenario de Eurovisión, la sueca parte como favorita y, si vence el sábado, se convertirá en el segundo intérprete en levantar dos veces el Micrófono de Cristal; este mérito lo ostenta el irlandés Johnny Logan, que ganó en 1980 y 1987.

Finlandia

Una de las puestas en escena más llamativas de la edición es la que propone Käärijä, el representante finlandés. Con unas mangas verde fosforitas y subido en una caja de palés tirado por cuatro bailarines, interpreta Cha cha cha. El tema busca superar la 21ª posición que alcanzó su país en la gala final del año pasado de mano de la banda The Rasmus. El cantante arrasó en la gala de preselección de su país triplicando en puntuación a su rival más cercano. Veremos cuántos puntos logra el sábado porque, según los mentideros, su actuación podría llevarse el televoto sin problemas.

Käärijä y sus bailarines bailando 'Cha cha cha'. FOTO: EFE/ADAM VAUGHAN

Finlandia ha tenido más penas que glorias en el festival de la canción. Solamente se ha clasificado dentro de los 10 mejores en 12 ocasiones y ha finalizado en último lugar de la final en 9 ocasiones, 3 de ellas con 0 puntos. Su única victoria es de 2006, cuando el grupo Lordie arrasó en Grecia con su famosísimo Hard rock allelujah.

Francia

Elegida de forma interna, Francia ha escogido a La Zarra para representar al país en Liverpool. La diva de padres francocanadienses y de ascendencia marroquí, interpretará sobre un enorme pedestal su Évidemment, que mezcla diferentes estilos, dando lugar a una canción moderna y vintage a la vez, con muchos toques franceses y que promete hacerse más grande en el directo.

El año pasado, nuestro país vecino quedó penúltimo con Fullen, una canción cantada en bretón. Pero Francia acumula tantos éxitos como descalabros. Ha ganado Eurovisión en cinco ocasiones, pero su último triunfo es de 1977, cuando Marie Myriam arrasó con L'oiseau et l'enfant. Desde 1996, Francia experimentó una grave caída en términos de resultados en el Festival de la Canción de Eurovisión y el país tuvo una serie de malos resultados, salvo excepciones como la de Natasha Saint-Pier en 200, Amir en 2016 o Barbara Pravi, que quedó segunda en 2021.

La Zarra ensayando su Évidemment. FOTO: EFE/ADAM VAUGHAN

Italia

El famoso cantante italiano Marco Mengoni vuelve a Eurovisión con ganas de revancha. En 2013, quedó en séptima posición con L'essenziale y diez años después vuelve al certamen dispuesto a hacerse con el micrófono de cristal, o al menos mejorar el puesto que dejaron sus predecesores en 2022 (Mahmood y Blanco, que quedaron sextos con Brividi). La versión de Due vite que el cantante interpretó en Sanremo duraba casi cuatro minutos, por lo que ha debido recortar la canción casi un minuto para cumplir las normas de Eurovisión.

Italia ha ganado en tres ocasiones el concurso: en 1964 con Non ho l'età de Gigliola Cinquetti; en 1990 con Insieme: 1992, de Toto Cutugno; y en 2021 con Zitti e buoni de la banda de rock Måneskin. Además, ha obtenido en tres ocasiones el 2° puesto y en cinco, el 3° puesto. Pero hay que recordar que la RAI decidido retirarse durante 14 años. La delegación consideraba que los últimos resultados que habían cosechado en el concurso no hacían justicia a la calidad de su música. Y eso que en 1997, el último año en el que participaron, quedaron cuartos con el dúo Jalisse.

Marco Mengoni regresa también a Eurovisión con 'Due vite'. FOTO: EFE/ADAM VAUGHAN

En diciembre de 2010, la cadena decidió volver al concurso: en su primera participación tras su retorno, Raphael Gualazzi obtuvo el segundo lugar, puesto que repetiría Mahmood en 2019. Además, Il Volo obtuvo el tercer lugar y ganó la votación popular en la edición de 2015.

Ucrania

Tvorchi, el dúo formado por Jeffery Kenny y Andrii Hotsuliak, fueron los ganadores del Vidbir 2023, la preselección ucraniana que tuvo que celebrarse en una estación de metro en Kyiv. La canción, compuesta por los propios integrantes, se llama Heart of Steel y advierte, según el dúo, sobre los peligros de la guerra nuclear, mezclando diferentes géneros.

Ucrania ha participado en 19 ediciones de Eurovisión. Debutó en 2003, quedando en la decimocuarta posición pero tan solo un año más tarde obtuvo su primera victoria con Ruslana y su Wild dances. En 2016, Jamala obtuvo en Estocolmo la segunda victoria del país en el festival con la polémica 1944; y el año pasado Stefania, una canción dedicada a la madre del rapero fundador de la banda Kalush Orchestra, volvió a vencer con 631 puntos en total.

Tvorchi, el dúo formado por Jeffery Kenny y Andrii Hotsuliak. FOTO: EFE/ADAM VAUGHAN

Además, Ucrania ha logrado dos veces la plata consecutivas en 2007 y 2008, con Verka Serduchka y su mítico Dancing lasha tumbai y con Ani Lorak y Shady lady; también lograron un cuarto puesto en 2011 y un bronce en 2014, mientras que en 2021 quedaron quintos con Shum, de Go_A. ¿Tvorchi volverá a arrasar? Es el país anfitrión, aunque la edición no pueda celebrarse en Ucrania por la ocupación rusa, y las casas de apuestas le dejan terceros.