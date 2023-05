El presentador y etólogo Frank Cuesta vuelve a estar sumergido en una nueva polémica tras anunciar que vuelve a la televisión en un proyecto junto a la cofundadora de VOX, Cristina Seguí. Según ha informado el mismo Frank, el programa Carretera Salvaje seguirá la línea de los anteriores que ha hecho y lo presentará oficialmente el próximo 31 de mayo en El Hormiguero con el presentador Pablo Motos. Hasta aquí no parece haber problema, pero las críticas de algunos usuarios han hecho explotar al presentador.

Lejos de tomarse las críticas que una forma calmada ha cargado contra algunos usuarios, a los que ha citado en un tuit que posteriormente ha borrado junto a otros de su cuenta. «Me han hecho tal campaña de acoso que hasta mis hijos la han sufrido. Ahora hago un programa nuevo de animales y ya lo están cancelando sin haber comenzado. Mi pregunta es: ¿quién me protege a mí, a mi familia y a mi trabajo de esta gentuza? ¿Tengo que hacerme negro, LGTBIJKLM u okupar una casa para que paren? Qué puto asco de gentuza».

Veo que Frank Cuesta es tendencia nacional. ¿Por qué? Por una nueva polémica en redes.



Este señor ha acusado a varias personas de acosarle un año entero y desearle públicamente la muerte. Supongo que tendrá pruebas porque la acusación es gravísima. pic.twitter.com/qgrJ4OXsP1 — #PorQuéTT (@xqTTs) May 23, 2023

Las reacciones a esta publicación no se han hecho esperar y algunos de los citados no han dudado en contestar a sus acusaciones y en pocas horas se ha convertido en tendencia en las redes sociales. «Disculpa Frank, ¿podrías demostrar eso de que llevo «un año acosándote»? Yo compartí un vídeo tuyo donde demostrabas tu homofobia y no te volví a mencionar. Tú me dedicaste un vídeo de 2 horas insultándome y que luego borraste. Eres un mentiroso y un miserable», ha dicho una de ellas.

Continuamos grabando ‘Carretera salvaje’ una manera diferente de ver la vida y la naturaleza. En la foto una vibora y la de delante una vibora tambien pic.twitter.com/89pRfEY1Kf — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) May 23, 2023

El anuncio de Frank Cuesta

Además de la polémica generada por su reacción, Frank, con su espontaneidad, también se ha saltado una norma no escrita del programa que dirige Pablo Motos. Cada jueves el presentador anuncia en directo los invitados de la siguiente semana, pero esta vez, Frank se ha adelantado al presentador anunciando su aparición en el programa de Antena 3.