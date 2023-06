Nueva sorpresa en Mask Singer. La noche de este miércoles el programa de Antena 3 ha desenmascarado a Sirena y Banderilla, disfraces tras los que se escondían dos rostros conocidos muy vinculados a Ana Obregón: Bo Derek y Naty Abascal. La actriz, que es una de las investigadoras del reality, no pudo ocultar su alegría al descubrir que estas dos mujeres se encontraban bajo las máscaras. La primera en ser descubierta fue la exmodelo internacional, que en inglés reconoció que había sido un gran reto: «He venido a veros, no sé cantar y ha sido como un desafío para mi valor».

«Mi primera respuesta fue decir que no, que no sabía cantar. Mi marido, que es cantante country, me dijo que lo hiciera. Sus consejos eran como los de un dictador, estaba todo el día insistiendo en que practicara. Cuando supe que estaba Ana en el equipo cambié», explicó la californiana una vez que ya se supo la identidad. Y es que Bo y Ana mantienen una estrecha relación desde que protagonizaron Bolero en el año 1984. «Éramos niñas y nos cambió la vida juntas», aseguró la bióloga.

La segunda concursante que descubrió su rostro fue Naty Abascal, que quedó «encantada» con la experiencia. «Es divertidísimo. Esto es muy español y las aceitunas se importan al mundo entero. Valentino se va a matar de la risa, dirá que qué loca estoy», dijo a los Javis con una gran sonrisa. Además, le quiso dedicar unas palabras de cariño a Ana: «Cómo ha cuidado de sus hijos, cómo ha salido adelante...Es gracias a ella que vino Aless porque me presentó a Alessandro Lequio».

Nati tenía claro que quería que su participación en Mask Singer fuese un secreto, motivo por el que tuvo que pausar su vida social e intentar ocultarse al máximo: «Nadie sabía. No podía hablar con nadie ni en el programa. Es una cosa que no esperas con el secretismo y la producción». Hasta la fecha los participantes descubiertos son: Arantxa Sánchez Vicario (La Faraona), Tori Spelling (Arlequín), Valeria Mazza (Muñeca Rusa), José Ramón de la Morena (Gnomo), Feliciano López (Esqueleto) y El Rubius (Tigre).